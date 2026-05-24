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Machado dice que va por la presidencia

Por AP

Mayo 24, 2026 03:00 a.m.
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Machado dice que va por la presidencia
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      Ciudad de Panamá.- La laureada venezolana con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, anunció el sábado que planea postularse de nuevo a la presidencia y que tiene la intención de regresar a su país antes de que termine 2026.

      Las declaraciones de Machado, realizadas mientras se reúne en Panamá con varios líderes de la oposición venezolana, se producen más de cuatro meses después de la sorprendente decisión de la Casa Blanca de marginarla y, en su lugar, trabajar con una leal al partido gobernante venezolano después de que el ejército de Estados Unidos capturara al entonces presidente Nicolás Maduro.

      Declaró a los reporteros en Ciudad de Panamá que ella y los demás líderes opositores reunidos siguen comprometidos con una "transición a la democracia a través de elecciones presidenciales libres y justas".

      Aun así, no se sabe cuándo se celebrará una elección presidencial en Venezuela.

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      El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y altos funcionarios de su administración han elogiado a la sucesora de Maduro, la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien ha abierto de par en par la industria petrolera de Venezuela a la inversión de Estados Unidos en un momento de alza de los precios del petróleo vinculados a la guerra en Irán.

      Machado señaló que una elección con condiciones democráticas requeriría entre 7 y 9 meses de planificación. Entre los cambios necesarios figuran el nombramiento de autoridades electorales neutrales, la actualización del registro de votantes y la posibilidad de que los candidatos de la oposición se postulen sin interferencia del gobierno.

      La oposición "ya derrotó la tiranía y lo que falta es desplazarla (...) Delcy Rodríguez", la vicepresidenta de Maduro y quien ha asumido el gobierno de forma interina, "se va, un día antes, un día después, eso no está en duda".

      "Vamos a concretar la transición a la democracia, vamos a tener elecciones libres en las que todos ustedes podrán votar", sostuvo la líder opositora.

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