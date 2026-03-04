Macron exige a Netanyahu renunciar a ofensiva terrestre en Líbano

El presidente francés, Emmanuel Macron, se entrevistó este miércoles con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a quien exigió que renuncie a la ofensiva terrestre sobre Líbano.

Macron exige alto el fuego y diálogo entre Israel y Líbano

Macron, que también habló con el presidente libanés, Joseph Aoun, y con el primer ministro de ese país, Nawaf Salam, reafirmó "la necesidad de que Hizbulá cese inmediatamente los ataques contra Israel y otros", escribió en sus redes sociales.

A Netanyahu le pidió "que preserve la integridad territorial de Líbano y se abstenga de una ofensiva terrestre".

"Es importante que las partes regresen al acuerdo de alto el fuego", agregó.

Francia apoyará fuerzas armadas libanesas y ayuda humanitaria

Macron señaló que proseguirá junto a sus aliados a apoyar a las fuerzas armadas libanesas para que puedan asumir plenamente sus misiones de soberanía y acaben con la amenaza que supone Hizbulá.

"Frente a la urgencia humanitaria en el sur de Líbano, Francia impulsará iniciativas inmediatas para apoyar a la población libanesa desplazada", indicó el presidente francés, que reiteró su solidaridad con el pueblo libanés y su compromiso con la estabilidad de la región.