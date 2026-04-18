Macron y Starmer celebran reapertura
París, Fra.- Los líderes de Francia y el Reino Unido recibieron el viernes con beneplácito el anuncio de Irán y Estados Unidos de que el estrecho de Ormuz está abierto, pero manifestaron que la libertad de navegación debe restablecerse de manera permanente en esa ruta petrolera clave, estrangulada por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.
El presidente Emmanuel Macron y el primer ministro Keir Starmer afirmaron que seguirán planificando una misión internacional para restablecer la seguridad marítima, que, según Starmer, se desplegará "tan pronto como las condiciones lo permitan". Indicaron que los planificadores militares se reunirán en Londres la próxima semana.
Tras un encuentro de unas 50 naciones y organizaciones internacionales, Macron señaló que "todos exigimos la reapertura total, inmediata e incondicional del estrecho de Ormuz por parte de todas las partes".
Starmer recibió con cautela el anuncio, pero advirtió que debe convertirse en "una propuesta duradera y viable".
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Estados Unidos no forma parte de la planificación de lo que se ha bautizado como la Iniciativa de Libertad de Navegación Marítima del Estrecho de Ormuz, que, según Macron, sería "una misión neutral, totalmente separada de los beligerantes, para escoltar y proteger a los buques mercantes que transitan el Golfo".
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