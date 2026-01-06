Manifestantes enojados se enfrentan a la represión en el Gran Bazar de Teherán

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS (AP) — Manifestantes enojados por la debilitada economía de Irán realizaron una sentada el martes en el Gran Bazar de Teherán, la plaza comercial más importante del país, dijeron testigos, mientras las fuerzas de seguridad dispararon gas lacrimógeno y dispersaron a los inconformes mientras el resto del mercado cerraba.

La protesta en el Gran Bazar, durante siglos el corazón palpitante de la vida económica y política de Irán, representaba la señal más reciente de que las manifestaciones probablemente continuarán, mientras el rial, la moneda iraní, cayó a un nuevo mínimo histórico el martes. La violencia que rodea a las protestas ya dejó al menos 36 muertos y las autoridades han detenido a más de 1.200 personas, de acuerdo con activistas en el extranjero.

La situación probablemente empeorará, ya que el Banco Central redujo drásticamente las tasas de cambio subsidiadas para dólares que ofrece a importadores y productores en el país. Eso probablemente hará que los comerciantes trasladen los aumentos de precios en los próximos días directamente a los consumidores, cuyos ahorros de toda la vida ya se han reducido durante años de sanciones internacionales dirigidas a la República Islámica.

El presidente reformista, Masoud Pezeshkian, mientras ordenaba una investigación gubernamental sobre un incidente relacionado con las protestas, señaló el martes que la crisis podría quedar rápidamente fuera del control de las autoridades.

"No deberíamos esperar que el gobierno maneje todo esto solo", dijo Pezeshkian en un discurso televisado. "El gobierno simplemente no tiene esa capacidad".

Conmoción en el Gran Bazar

En el Gran Bazar, un laberinto de pasillos cubiertos y callejones, los manifestantes se sentaron en un pasaje frente a las fuerzas de seguridad mientras otras tiendas cercanas cerraban el martes, según videos que circularon en internet y declaraciones de testigos.

Posteriormente, las autoridades dispararon gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes. Los medios estatales no reconocieron de inmediato el incidente, algo común desde que comenzaron las manifestaciones el 28 de diciembre. Más tarde, imágenes supuestamente mostraron gas lacrimógeno en un hospital y una estación de metro en Teherán.

Irán ha enfrentado rondas de protestas a nivel nacional en los últimos años. A medida que las sanciones se endurecieron e Irán luchó después de una guerra de 12 días con Israel en junio, el rial colapsó en diciembre, alcanzando 1,4 millones de riales por dólar. Las protestas comenzaron poco después, con manifestantes coreando contra la teocracia.

El martes, el dólar se cotizaba en 1,46 millones de riales por dólar, un nuevo mínimo, y no se veían señales de desaceleración. Antes de la Revolución Islámica de 1979, el rial era estable y cotizaba en unos 70 por dólar. En el momento del acuerdo nuclear de Irán de 2015 con las potencias mundiales, 1 dólar se cotizaba en 32.000 riales.

Cambio en la tasa de cambio apunta a más dolor por venir

Los consumidores iraníes podrían verse aún más castigados. En los últimos días, el Banco Central terminó con una tasa de cambio preferencial y subsidiada de dólar-rial para todos los productos, excepto medicinas y trigo. El gobierno ofrecía esa tasa a importadores y productores para asegurar el flujo de bienes esenciales a pesar de las sanciones internacionales por su programa nuclear y otros asuntos.

Sin embargo, muchas de esas empresas aprovecharon la diferencia en las tasas, obteniendo cada vez mayores ganancias mientras los iraníes normales veían cómo sus ahorros perdían rápidamente valor frente al dólar.

La depreciación de la moneda y la tasa ha impactado directamente lo que está disponible en las tiendas, y a qué precio. El precio promedio de una botella de aceite de cocina se duplicó, informó la agencia de noticias estatal IRNA. Muchos se han quejado de estantes vacíos en las tiendas, probablemente porque los proveedores y comerciantes temen vender aceite de cocina con pérdidas. Los precios del queso y el pollo también se dispararon, y no había arroz importado en algunas tiendas.

En su discurso, Pezeshkian culpó a la inflación, las sanciones y otros problemas por causar la depreciación, y advirtió que podrían venir tiempos más difíciles.

"Si no tomamos decisiones realistas, nosotros mismos empujaremos al país hacia la crisis y luego nos quejaremos de las consecuencias", advirtió.

Irán promete investigar en incidente en manifestación

El lunes por la noche, Pezeshkian encargó al Ministerio del Interior que forme un equipo especial para realizar una "investigación exhaustiva" de lo ocurrido en la provincia de Ilam, a unos 515 kilómetros (320 millas) al suroeste de Teherán. Ahí, varios manifestantes fallecieron mientras videos publicados en internet muestran supuestamente a las fuerzas de seguridad disparando contra civiles.

La presidencia reconoció también un "incidente en un hospital en la ciudad de Ilam". Un video en internet mostró a efectivos de las fuerzas de seguridad con equipos antimotines asaltando un hospital donde, de acuerdo con activistas, buscaban a manifestantes.

La operación suscitó las críticas del Departamento de Estado de Estados Unidos, que, en farsi, el idioma de Irán, calificó el incidente como "un crimen".

"Asaltar las salas, golpear al personal médico y atacar a los heridos con gas lacrimógeno y municiones es un claro crimen contra la humanidad", indicó en X. "Los hospitales no son campos de batalla".

Un reporte previo de Fars alegaba, sin ofrecer evidencias, que los manifestantes portaban armas de fuego y granadas. El martes por la noche, Fars informó que una multitud enojada de un funeral por dos de los muertos asaltó y dañó tres bancos en Malekshahi, un condado de Ilam, lo que llevó a que una persona muriera y varias resultaran heridas.

En Ilam, una provincia rural, viven principalmente los grupos étnicos kurdos y lur, y la región enfrenta graves dificultades económicas.

Muerte de manifestantes, en el punto de mira de Trump

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, ofreció el dato más reciente de 36 muertos en las manifestaciones. Entre las víctimas mortales hay 29 manifestantes, cuatro menores y dos miembros de las fuerzas de seguridad. Se han celebrado manifestaciones en más de 270 lugares en 27 de las 31 provincias de la República Islámica.

El grupo, que cuenta con una red de activistas dentro del país para sus reportes, ha sido preciso en disturbios anteriores.

La agencia de noticias semioficial Fars, considerada cercana a la Guardia Revolucionaria, indicó el lunes por la noche que unos 250 agentes de policía y 45 miembros de la fuerza voluntaria Basij han resultado heridos en las manifestaciones.

El creciente número de fallecidos abre las puertas a una posible intervención estadounidense luego de que Donald Trump advirtió el viernes que si Teherán "mata violentamente a manifestantes pacíficos", Washington "acudirá en su rescate". Las declaraciones adquirieron una renovada importancia después de que el ejército de Estados Unidos capturó el sábado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, un aliado de Teherán.

Aunque sigue sin estar claro cómo y si Trump intervendrá, sus comentarios provocaron una respuesta inmediata y airada, y funcionarios del gobierno iraní amenazaron con atacar a las tropas estadounidenses en Oriente Medio.