Marchan en Madrid por crisis de vivienda
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Madrid, España.- Miles de personas salieron a las calles de Madrid el sábado para protestar contra la crisis de vivienda en España y pedir medidas de protección para los inquilinos, normas antifraude y la prohibición de los desalojos sin una vivienda alternativa.
La protesta más reciente por la vivienda fue desencadenada por el dramático desalojo de una mujer de 87 años el miércoles del apartamento de Madrid en el que había vivido durante décadas.
Sacada de su casa en una camilla en el acomodado barrio de Retiro, María del Carmen Abascal fue saludada por manifestantes y simpatizantes mientras la subían a una ambulancia.
Los medios españoles informaron que el padre de Abascal alquiló la propiedad por primera vez en 1956, y que ella continuó como inquilina después de que murieran sus padres, periodo durante el cual existía un tope al alquiler.
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El edificio cambió de propietario en 2018, ya Abascal se le ofreció la oportunidad de comprar el apartamento, pero no pudo costearlo, según el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que planeó la protesta.
El aumento de los costos y la escasez de vivienda están dejando a muchos españoles fuera del mercado, pese al crecimiento económico de la cuarta economía más grande de Europa.
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