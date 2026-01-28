Marco Rubio anuncia medidas para controlar el dinero del petróleo de Venezuela

WASHINGTON (AP) — El gobierno de Estados Unidos permitirá próximamente que Venezuela empiece a vender petróleo que sigue bajo sanciones, y esos ingresos estarán dedicados en un principio a cubrir los costos de servicios gubernamentales básicos como la policía y la atención médica y estarán sujetos a la supervisión de Washington, anunció el Secretario de Estado Marco Rubio el miércoles.

Estados Unidos retendrá el control a corto plazo de los fondos para garantizar que se utilicen para estabilizar a Venezuela, dijo Rubio en una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Añadió que el gobierno interino de la nación sudamericana presentará cada mes un "un presupuesto" de lo que necesitan financiar.

"Esos fondos se depositarán en una cuenta que estará bajo nuestra supervisión", declaró Rubio, agregando que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos controlaría el proceso. Venezuela, señaló, "gastará ese dinero en beneficio del pueblo venezolano".

Rubio ofreció una nueva perspectiva sobre cómo Estados Unidos planea manejar la venta de decenas de millones de barriles de petróleo de Venezuela —que tiene las mayores reservas de crudo a nivel mundial— y supervisar hacia dónde fluye el dinero. Después de su operación para capturar al entonces presidente Nicolás Maduro a principios de este mes, Estados Unidos ha estado trabajando para influir en los próximos pasos de la nación sudamericana a través de sus vastos recursos petroleros.

Estados Unidos no subsidiará inversiones en la industria petrolera de Venezuela, aseguró Rubio, y únicamente supervisa la venta de petróleo sancionado como un "paso interino".

"Esto es simplemente una forma de dividir los ingresos para que no haya un colapso sistémico mientras trabajamos en esta recuperación y transición", explicó Rubio.

Demócratas y algunos republicanos del panel presionaron a Rubio para obtener más detalles sobre los planes del presidente Donald Trump para el petróleo de Venezuela. El senador demócrata Chris Murphy pidió garantías a Rubio de que la venta de petróleo venezolano sea justa y abierta, no manipulada para beneficiar a las compañías petroleras aliadas con Trump.

"Están tomando su petróleo a punta de pistola, se están quedando y vendiendo ese petróleo... están decidiendo cómo y para qué se va a usar ese dinero en un país de 30 millones de personas", dijo Murphy. "Creo que muchos de nosotros creemos que eso está destinado al fracaso".

Durante el gobierno de Maduro, explicó Rubio, la industria petrolera de Venezuela benefició a líderes corruptos y a países como China, que compraron petróleo venezolano con descuento. Ahora, el gobierno interino de Venezuela ayuda a Estados Unidos a incautar envíos ilegales de petróleo, señaló.

Estados Unidos dará instrucciones al gobierno actual de Venezuela sobre cómo se puede y no se puede gastar el dinero y realizará auditorías para garantizar que se use como se pretende, comentó Rubio. Añadió que Venezuela podría usar los fondos para cubrir costos de la policía o comprar medicinas.

El fondo se estableció inicialmente en Qatar para evitar que los ingresos sean incautados por acreedores estadounidenses y debido a otras complicaciones legales que surgen del hecho de que Estados Unidos no considera legítimo al gobierno de Maduro, explicó Rubio.

Ya se han apartado cientos de millones de dólares y se anticipa que se sumen hasta 3.000 millones de dólares adicionales, afirmó.

"Es una cuenta que pertenece a Venezuela, pero tiene sanciones de Estados Unidos como un mecanismo de bloqueo", dijo Rubio. "Sólo controlamos la dispersión del dinero, no controlamos el dinero como tal".

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo hace unas semanas que el dinero procedente de las ventas de petróleo se destinaría hacia dos fondos soberanos: uno para apoyar los servicios de salud y otro para fortalecer la infraestructura pública, incluida la red eléctrica.

Los hospitales del país están tan mal equipados que a los pacientes se les pide que proporcionen los suministros necesarios para su atención, desde jeringas hasta tornillos quirúrgicos. También deben pagar por los análisis de laboratorio e imagen en hospitales privados.

Durante un evento televisado para anunciar la renovación de varias instalaciones de atención médica, Rodríguez dijo el martes que su gobierno y la Casa Blanca han establecido canales de comunicación respetuosos y corteses desde la captura de Maduro.

Ni Rodríguez ni la oficina de prensa de su gobierno comentaron de momento sobre las declaraciones de Rubio del miércoles.

A solicitud de Rodríguez, los legisladores venezolanos comenzaron a debatir la semana pasada una reforma de la ley energética del país. Los cambios propuestos tienen como objetivo crear condiciones para atraer inversión extranjera privada.