Masacre en una playa de Sydney; mueren 15 personas

Sydney, Australia.- Dos hombres armados abrieron fuego durante una celebración de Hanukkah en la playa Bondi de Sydney, matando a 15 personas, incluido un niño, en lo que el primer ministro Anthony Albanese calificó como un acto de terrorismo antisemita que tocó el corazón de la nación.

La masacre en una de las playas más populares de Australia siguió a una ola de ataques antisemitas que han sacudido al país durante el último año, aunque las autoridades no sugirieron que esos incidentes y el tiroteo del domingo estuvieron relacionados. Es el tiroteo más mortífero en casi tres décadas en un país con estrictas leyes de control de armas.

Un hombre armado, de 50 años, fue abatido por la policía. El otro agresor, su hijo de 24 años, resultó herido y estaba siendo atendido en un hospital, dijo Mal Lanyon, comisionado de policía del estado de Nueva Gales del Sur.

La policía declaró que uno de los hombres armados era conocido por los servicios de seguridad, pero Lanyon dijo que las autoridades no tenían indicios de un ataque planificado.

Los fallecidos tenían entre 10 y 87 años, informó a los periodistas el primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns. Al menos 38 personas resultaron heridas.

“Lo que vimos ayer fue un acto de pura maldad, un acto de antisemitismo, un acto de terrorismo en nuestras costas en un lugar icónico de Australia, la playa Bondi, que se asocia con la alegría, con reuniones familiares y con celebraciones”, declaró el primer ministro australiano Anthony Albanese el lunes.

La violencia estalló al final de un caluroso día de verano cuando miles de personas habían acudido a la playa Bondi —un ícono de la vida cultural de Australia—, incluyendo cientos que se habían reunido para un evento llamado Hanukkah Junto al Mar, que celebraba el inicio del festival judío de ocho días de Hanukkah.

Jabad, un movimiento judío ortodoxo conocido por su alcance a judíos no religiosos, identificó a uno de los fallecidos como el rabino Eli Schlanger, rabino asistente de Jabad de Bondi y un organizador clave del evento.

El rey Carlos III dijo que él y la reina estaban “horrorizados y entristecidos por el más terrible ataque terrorista antisemita”.