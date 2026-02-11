Masacre escolar en Canadá, joven mata a nueve y se suicida

NUEVA YORK, EU., febrero 11 (ANSA/EL UNIVERSAL).- La conmoción y el horror estallaron en Canadá, donde la

volvió a golpear una escuela cuando una joven mujer disparó fatalmente a

en una aldea remota al pie de las Montañas Rocosas.Esto no había ocurrido en casi 40 años, desde, cuandofueron masacrados en una escuela secundaria de Montreal.Horas más tarde, la policía ha identificado a la autora del tiroteo en una escuela. Se trata de, una joven de, según informó el subcomisario Dwayne McDonald, comandante de lade Canadá de(BC RCMP), durante una conferencia de prensa.La joven residía eny había cambiado su sexo.nació biológicamente varón y decidió identificarse como mujer. Decidió iniciar el proceso dehace unos seis años, según informó la policía a la prensa.Una escena dramática se desarrolló ante el superintendente Ken Floyd, de lade Canadá: se encontraronen la escuela secundaria, incluido el de la tiradora que presuntamente mató a otrasen una casa en un incidente violento relacionado. Otra víctima murió camino al hospital, mientras que otras 25 personas sufrieron heridas: casi todas leves, excepto Maia, de 12 años, quien lucha por su vida tras recibir disparos en la cabeza y el cuello.Las víctimas halladas fuera de la escuela son lay elde la tiradora. La mayoría de los estudiantes asesinados fueron encontrados en la, mientras que uno fue hallado en las escaleras, según informó la policía. "La policía había visitado esa residencia en varias ocasiones en los últimos años para abordar las preocupaciones relacionadas con la salud mental del sospechoso", declaró el subcomisario McDonald, refiriéndose a la casa donde lay elfueron encontrados muertos. En una de esas ocasiones, "se incautaron armas de fuego".La policía aún desconoce el motivo de la balacera. El primer ministro canadiense,, "devastado" y visiblemente afectado, suspendió sus citas programadas, incluida la conferencia de seguridad del viernes en Múnich, para informar alEl tiroteo desató la unidad nacional y el duelo internacional: el, junto con la reina Camila, su hijo Guillermo y su nuera Catalina, ofrecieron sus más sinceras, mientras que el ministro de Educación, Giuseppe Valditara, expresó su dolor y consternación. "Europa está con ustedes", declaró la presidenta delEuropeo,Los incidentes masivos son poco frecuentes en Canadá, pero el ataque en, una aldea de 2400 habitantes tan remota que los teléfonos móviles dejan de funcionar a los 30 segundos de salir de la ciudad, fue el segundo incidente mortal en laen menos de un año, tras el ataque de un hombre que embistió con su coche a una multitud en abril del año pasado.En, en respuesta al peor tiroteo de la historia de Canadá —un hombre disfrazado de agente de lade Canadá mató a 23 personas—, el gobierno federal adoptó una serie de, incluida la prohibición de 1500 tipos de armas de asalto, que posteriormente se amplió para incluir la prohibición de la venta de pistolas.También se introdujo unde recompra dede estilo militar, pero la medida resultó políticamente divisiva y difícil de implementar.Aproximadamente 1,3 millones de armas registradas permanecen en Canadá. Muchas de ellas se encuentran en, donde, según, profesor de secundaria, "casi todos somos".Con sus alumnos de mecánica, Noronha permaneció atrincherado durante horas en el garaje de la escuela., de 12 años, describió elque sintió al estar encerrada en el gimnasio a oscuras mientras sonaban los disparos. Una vez que volvió la calma, los estudiantes salieron con las manos en alto, en un ritual que se ha vuelto trágicamente común en Estados Unidos, donde los tiroteos escolares son mucho más frecuentes, desde el ataque a la escuela secundariaen Colorado el 20 de abril de 1999.