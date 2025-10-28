logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GACELAS AUDACES!

Fotogalería

¡GACELAS AUDACES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Mata EU a 14 personas en lanchas por supuesto narcotráfico

Por El Universal

Octubre 28, 2025 10:49 a.m.
A
Mata EU a 14 personas en lanchas por supuesto narcotráfico

El Ejército de Estados Unidos mató a catorce personas tras atacar a cuatro lanchas que vinculó con el narcotráfico en aguas del Pacífico Oriental, informó este martes el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Hegseth aseguró que ocho "narcoterroristas" murieron en el ataque a la primera embarcación, cuatro en la segunda y de los tres que iba a bordo de la tercera, dos fallecieron y uno sobrevivió. Sin embargo, no ofreció detalles sobre la cuarta lancha. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Mata EU a 14 personas en lanchas por supuesto narcotráfico
Mata EU a 14 personas en lanchas por supuesto narcotráfico

Mata EU a 14 personas en lanchas por supuesto narcotráfico

SLP

El Universal

Cuba acusa a EU de mentir de manera grosera y prepotente
Cuba acusa a EU de mentir de manera grosera y prepotente

Cuba acusa a EU de mentir "de manera grosera y prepotente"

SLP

EFE

Las tensiones se intensifican en la Asamblea General de la ONU

Cambio en contribuciones a la ONU: Acciones del embajador de Estados Unidos
Cambio en contribuciones a la ONU: Acciones del embajador de Estados Unidos

Cambio en contribuciones a la ONU: Acciones del embajador de Estados Unidos

SLP

AP

Mike Waltz asume su nuevo rol abordando reformas financieras y recortes de fondos en la ONU.

Huracán Melissa de categoría 5 se acerca a Jamaica
Huracán Melissa de categoría 5 se acerca a Jamaica

Huracán Melissa de categoría 5 se acerca a Jamaica

SLP

AP

El huracán Melissa, de categoría 5, se aproxima a Jamaica, generando preocupación por los posibles daños.