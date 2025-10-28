Dos detenidos y un policía herido, en balacera

CIUDAD VALLES.- Un enfrentamiento a balazos entre presuntos delincuentes y corporaciones policiacas dejó como saldo dos personas detenidas y un oficial con lesiones leves, la tarde de este lunes en la carretera libre Valles–Tampico.

De acuerdo con fuentes oficiales, elementos de la Policía de Métodos de Investigación iniciaron una persecución contra una camioneta Ford Escape color azul, cuyo conductor se negó a detenerse.

Tras varios kilómetros, en el tramo del acceso al ejido La Raya a la entrada de Cemex, la unidad particular salió de la carretera y cayó a un desnivel entre la maleza, donde finalmente fueron asegurados dos hombres.

Mientras tanto, otros oficiales que acudían en apoyo solicitaron el respaldo de la Guardia Civil Estatal; sin embargo, en su trayecto fueron sorprendidos con artefactos ponchallantas arrojados sobre la vía, lo que ocasionó un accidente en el que un policía resultó policontundido.

La vialidad permaneció cerrada de manera temporal mientras personal de las corporaciones efectuaba el levantamiento de indicios y el aseguramiento de los vehículos involucrados.

Por su parte, la Guardia Civil Estatal informó que mantiene bajo custodia a los dos detenidos y luego de que intentaron agredir a los elementos operativos durante un despliegue de seguridad en la carretera Valles-Tamuín.

El reporte preliminar indica que los presuntos eran seguidos por elementos de la Policía de Investigacion y al verse superados por la la intervención de los integrantes de la corporación estatal, se impactaron contra una patrulla de la GCE, por lo que se activaron los protocolos de seguridad necesarios sin que se registraran bajas ni personas lesionadas.

Tras el incidente, los agresores fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad para determinar su situación jurídica, al presumirse su posible relación con una célula criminal que opera en la región.

Se confirmó también el aseguramiento de un arma larga R15, ponchallantas y una camioneta Ford Escape azul marino, con placas del Estado de Texas.

La unidad policial afectada será remitida a la aseguradora correspondiente para recibir el mantenimiento correctivo necesario y reincorporarse cuanto antes a las labores operativas.