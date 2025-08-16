Melania Trump entrega carta a Putin por la paz en Ucrania

WASHINGTON (AP) — Melania Trump tomó la singular acción de redactar una carta que pide la paz en Ucrania, entregándola en mano a su esposo, el presidente estadounidense Donald Trump, para que la entregara personalmente al mandatario ruso Vladímir Putin durante su reunión del viernes en Alaska.

La carta no mencionaba específicamente a Ucrania, que las fuerzas de Putin invadieron en 2022, pero le suplicaba que pensara en los niños y en "una inocencia que está por encima de la geografía, el gobierno y la ideología". Tampoco la primera dama estadounidense discutió los combates, salvo para decirle a Putin que él podría "restaurar por sí solo" la "risa melódica" de los niños que se han visto atrapados en el conflicto.

"Al proteger la inocencia de estos niños, harás más que servir sólo a Rusia: servirás a la humanidad misma", escribió en papel con membrete de la Casa Blanca.

Una copia de la carta fue obtenida primero por Fox News Digital y luego publicada en las redes sociales por partidarios del presidente de Estados Unidos, incluida la secretaria de Justicia, Pam Bondi.

La primera dama dijo que Putin podría ayudar a estos niños con un simple trazo de pluma.

La invasión de Putin a Ucrania ha resultado en que Rusia saque a niños ucranianos de su país para que sean criados como rusos. The Associated Press documentó la captura de niños ucranianos en 2022, después de lo cual la Corte Penal Internacional dijo que había emitido una orden de arresto contra Putin por crímenes de guerra, acusándolo de responsabilidad personal por los secuestros de niños de Ucrania.