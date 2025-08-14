logo pulso
"Mensaje para el Mundo: En México, el pueblo manda": Sheinbaum

La presidenta de México pareció responder a las declaraciones del presidente estadounidense

Por El Universal

Agosto 14, 2025 03:27 p.m.
A
Claudia Sheinbaum Pardo / Foto: El Universal

Claudia Sheinbaum Pardo / Foto: El Universal

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a los dichos del mandatario estadounidense Donald Trump, quien expresó que "México hace lo que decimos".

"Y por cierto, para cualquiera que tenga alguna duda, este es un mensaje de México para el Mundo: En México, el pueblo manda", declaró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en un video publicado en sus redes sociales, tras encabezar el Día Nacional del Cine en la Cineteca de Chapultepec.

El presidente de Estados Unidos aseguró este jueves que "México hace lo que le decimos".

En declaraciones en la Oficina Oval, tras firmar una orden ejecutiva sobre la seguridad social, dijo que "México hace lo que le decimos y Canadá hace lo que le decimos".

El mandatario republicano señaló, además, que las fronteras de Estados Unidos con ambos países "antes eran horribles".

