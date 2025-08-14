Moáis están en riesgo por el nivel del mar

Chile.- El aumento en el nivel del mar podría llevar las poderosas olas estacionales hasta las 15 emblemáticas estatuas moai de la Isla de Pascua para finales de siglo, de acuerdo con un nuevo estudio publicado en el Journal of Cultural Heritage. Alrededor de otros 50 sitios culturales de la zona también corren peligro de inundación.

“El aumento del nivel del mar es real”, señaló Noah Paoa, autor principal del estudio y estudiante de doctorado en la Facultad de Ciencia y Tecnología del Océano y la Tierra de la Universidad de Hawai en Manoa. “No es una amenaza lejana”.

Paoa, originario de la Isla de Pascua —conocida por su pueblo indígena como Rapa Nui— y sus colegas construyeron un “gemelo digital” de alta resolución de la costa oriental de la isla y ejecutaron modelos computacionales para simular futuros impactos de las olas en varios escenarios de aumento del nivel del mar. Posteriormente, superpusieron los resultados con mapas de sitios culturales para identificar qué lugares podrían quedar inundados en las próximas décadas.

Los hallazgos muestran que las olas podrían alcanzar Ahu Tongariki, la plataforma ceremonial más grande de la isla, tan pronto como en 2080. El sitio, hogar de los 15 imponentes moai, atrae a decenas de miles de visitantes cada año y es un pilar de la economía turística de la isla.

Más allá de su valor económico, el ahu está profundamente entrelazado con la identidad cultural de Rapa Nui. Se encuentra dentro del Parque Nacional Rapa Nui, el cual abarca gran parte de la isla y está reconocido como Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Las aproximadamente 900 estatuas moai que se encuentran en toda la isla fueron construidas por el pueblo Rapa Nui entre los siglos X y XVI para honrar a importantes ancestros y jefes.

La amenaza no es inédita. En 1960, el mayor terremoto del que se tiene registro —un sismo de magnitud 9,5 frente a la costa de Chile— desató un tsunami a través del Pacífico. Impactó Rapa Nui y arrastró los moai.