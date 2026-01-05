Mercados reaccionan con cautela tras la crisis en Venezuela

CIUDAD DE MÉXICO, enero 5 (EL UNIVERSAL).- La posible reconfiguración política en Venezuela y sus implicaciones económicas, particularmente en el sector energético, tendrían efectos limitados y de largo plazo sobre los mercados internacionales, debido al estado actual de la infraestructura petrolera y a los altos requerimientos de inversión necesarios para su recuperación, señaló Jack Janasiewicz, estratega de portafolios de Natixis Investment Managers Solutions.

De acuerdo con el especialista, los mercados financieros iniciaron la jornada con una reacción contenida tras la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos durante el fin de semana, pese a que el despliegue militar previo ya anticipaba un aumento de tensiones.

En su análisis, Janasiewicz explicó que los eventos geopolíticos, incluso los de alto perfil, suelen no generar impactos duraderos en la economía global ni en los precios de los activos financieros.

En el plano político, indicó que la salida de Maduro genera un vacío de liderazgo que aún no tiene una resolución clara.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Según Janasiewicz, uno de los escenarios posibles es la continuidad del grupo gobernante con respaldo militar, bajo un esquema menos ideológico y con una mayor disposición a atender las demandas de Washington.

El especialista añadió que una transición democrática enfrenta retos operativos relevantes, derivados de la migración de millones de venezolanos en los últimos años. Esta situación complica la definición del electorado y la organización de un proceso electoral representativo. En ese contexto, también mencionó que una eventual retención del poder por parte de las fuerzas armadas incrementaría el riesgo de inestabilidad política interna.

En materia energética, Janasiewicz señaló que, aunque Venezuela cuenta con amplias reservas de crudo, su aprovechamiento no sería inmediato. El deterioro de la infraestructura petrolera implica que cualquier aumento significativo en la producción requeriría varios años y una inversión de capital considerable.

Así, explicó, con precios del WTI en torno a 50 dólares por barril, el retorno esperado de esas inversiones resulta limitado desde una perspectiva financiera.

Asimismo, detalló que las compañías petroleras estadounidenses han mostrado cautela para expandir operaciones incluso en regiones con mayor estabilidad política, como la Cuenca Pérmica o Canadá, lo que reduce la probabilidad de un involucramiento acelerado en Venezuela. A ello se suman los antecedentes de expropiaciones tras la nacionalización del sector petrolero en 2007, un factor que sigue presente en la evaluación de riesgos.

Desde el ángulo geopolítico, Janasiewicz indicó que la salida de Maduro podría modificar la dinámica regional, particularmente en lo referente a la presencia de actores extrahemisféricos como China, Rusia e Irán en Venezuela. Este movimiento se enmarca en una estrategia más amplia de Estados Unidos orientada a limitar la influencia de potencias rivales en el hemisferio occidental y a proteger intereses estratégicos vinculados al comercio y la energía.

En cuanto al impacto en los mercados bursátiles, el estratega de Natixis afirmó que los efectos de estos acontecimientos sobre indicadores como el S&P 500 son marginales. En su evaluación, se trata de un episodio geopolítico que, si bien relevante en términos políticos, no altera de manera significativa los fundamentos económicos ni las expectativas de utilidades corporativas a nivel global.