Corte reprueba "ley del más fuerte" en el ámbito internacional

CIUDAD DE MÉXICO, enero 5 (EL UNIVERSAL).- Sin señalar la intervención de Estados Unidos en Venezuela, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, dijo que una sociedad de bienestar no puede permitir ni tolerar que sea la ley del más fuerte el que impere, el que se imponga y el que conduzca los destinos de los países y del mundo entero.

"Frente a los acontecimientos recientes en el ámbito internacional, quiero también expresar la convicción de todas las ministras, de todos los ministros de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la apuesta por el marco jurídico que nos hemos dotado para resolver nuestras diferencias", dijo.

"Y sobre todo para construir una sociedad más justa, más digna a todos los niveles, desde el ámbito comunitario, desde las entidades federativas, desde nuestro país y desde el concierto de las naciones debemos tener fe en el marco jurídico que nos hemos dotado", aseveró Aguilar Ortiz.

El ministro presidente de la SCJN llamó a hacer de este marco jurídico el instrumento y la herramienta para construir una sociedad en paz.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

No podemos permitir ni tolerar que sea la ley del más fuerte el que impere, el que se imponga y el que conduzca los destinos de nuestros países y del mundo entero, con esta convicción del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vamos a iniciar nuestras actividades de este día", reitero Ortiz Aguilar.

En tanto la ministra Lenia Batres Guadarrama hizo votos para que las instituciones mexicanas cierren filas en favor del respeto del orden jurídico, que la comunidad internacional se ha dado para garantizar el derecho a la soberanía y libre determinación de los pueblos. "Como dijo don Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz".

Agregó que el pueblo mexicano merece que sus poderes públicos trabajen en favor de sus derechos, y particularmente que la Corte labore con reflexión y mesura, pero de manera ferviente en favor de la justicia.

La ministra refirió que eso significa que en 2026 esta Suprema Corte siga avanzando favoreciendo la igualdad en la sociedad, el pleno goce de los derechos de cada mexicana y mexicano, garantizando el cumplimiento de las disposiciones plasmadas en la Constitución.