logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENVENIDA SOFÍA ¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

BIENVENIDA SOFÍA ¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Mets de Nueva York honrarán el 60 aniversario del concierto de los Beatles en Shea Stadium

Revive la magia del concierto de los Beatles en Shea Stadium con una noche temática en honor a la legendaria presentación.

Por AP

Agosto 07, 2025 05:53 p.m.
A
Mets de Nueva York honrarán el 60 aniversario del concierto de los Beatles en Shea Stadium

NUEVA YORK (AP) — Los Mets de Nueva York honrarán el 60 aniversario de la actuación de los Beatles en el Shea Stadium cuando reciban a los Marineros de Seattle el 15 de agosto para la "Noche de los Beatles en el Citi Field".

La actuación de 1965 fue un hito porque los Beatles se convirtieron en la primera banda de rock en realizar un concierto importante en un estadio. Un documental de 50 minutos titulado "The Beatles at Shea Stadium" capturó el espectáculo. En ese momento, el estadio multiusos era el hogar de los Mets y los Jets de Nueva York del fútbol americano.

La celebración comenzará con una actuación del grupo "1964 The Tribute" frente al Shea Bridge a las 6:15 de la tarde. Los primeros 15.000 fanáticos que ingresen al Citi Field recibirán una réplica exclusiva del Shea Stadium.

Las celebraciones continúan durante toda la noche. El primer lanzamiento será realizado por miembros del personal del estadio que trabajó en el famoso concierto. Después del juego, los fanáticos podrán quedarse para un espectáculo especial de fuegos artificiales temático.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Mets de Nueva York honrarán el 60 aniversario del concierto de los Beatles en Shea Stadium
Mets de Nueva York honrarán el 60 aniversario del concierto de los Beatles en Shea Stadium

Mets de Nueva York honrarán el 60 aniversario del concierto de los Beatles en Shea Stadium

SLP

AP

Revive la magia del concierto de los Beatles en Shea Stadium con una noche temática en honor a la legendaria presentación.

Colombia advierte demanda internacional por disputa de isla en la Amazonía
Colombia advierte demanda internacional por disputa de isla en la Amazonía

Colombia advierte demanda internacional por disputa de isla en la Amazonía

SLP

AP

Tratado bilateral de 1934 en el centro de la controversia entre Colombia y Perú por isla en la Amazonía

Donald Trump ordena cambios en el censo para excluir inmigrantes
Donald Trump ordena cambios en el censo para excluir inmigrantes

Donald Trump ordena cambios en el censo para excluir inmigrantes

SLP

AP

Las acciones de Trump plantean interrogantes sobre la integridad del censo y su impacto en la representación política.

Fuerza Aérea de EE. UU. niega retiro anticipado a militares transgénero
Fuerza Aérea de EE. UU. niega retiro anticipado a militares transgénero

Fuerza Aérea de EE. UU. niega retiro anticipado a militares transgénero

SLP

AP

Las repercusiones de la prohibición de tropas transgénero se reflejan en los beneficios de jubilación en la Fuerza Aérea.