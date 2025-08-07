Mets de Nueva York honrarán el 60 aniversario del concierto de los Beatles en Shea Stadium

NUEVA YORK (AP) — Los Mets de Nueva York honrarán el 60 aniversario de la actuación de los Beatles en el Shea Stadium cuando reciban a los Marineros de Seattle el 15 de agosto para la "Noche de los Beatles en el Citi Field".

La actuación de 1965 fue un hito porque los Beatles se convirtieron en la primera banda de rock en realizar un concierto importante en un estadio. Un documental de 50 minutos titulado "The Beatles at Shea Stadium" capturó el espectáculo. En ese momento, el estadio multiusos era el hogar de los Mets y los Jets de Nueva York del fútbol americano.

La celebración comenzará con una actuación del grupo "1964 The Tribute" frente al Shea Bridge a las 6:15 de la tarde. Los primeros 15.000 fanáticos que ingresen al Citi Field recibirán una réplica exclusiva del Shea Stadium.

Las celebraciones continúan durante toda la noche. El primer lanzamiento será realizado por miembros del personal del estadio que trabajó en el famoso concierto. Después del juego, los fanáticos podrán quedarse para un espectáculo especial de fuegos artificiales temático.

