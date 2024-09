México intentó invitar a toma a hija del rey, dice la prensa española

"El equipo de Sheinbaum buscó una alternativa: invitar a la corona pero que la destinataria fuera la Princesa Leonor", publicó el diario español, ABC, luego de que esta semana se volvió a tensar la relación entre México y España por la no invitación del rey Felipe VI a la investidura de Claudia Sheinbaum como nueva presidenta mexicana.

De acuerdo con el medio español, el equipo de trabajo de la presidenta electa mexicana habría intentado invitar a la hija de Felipe VI para poder extender la invitación a la corona española a su toma de posesión.

Según el artículo publicado por ABC, Sheinbaum y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sostuvieron una llamada telefónica el pasado lunes, pero había sido "una llamada muy tensa que dejó un amargo sabor de boca para ambas partes".

El gobierno español decidió no enviar a ningún representante para el próximo 1 de octubre, fecha en que Sheinbaum Pardo rendirá protesta como nueva presidenta de México.

El miércoles desde la ONU, el presidente español declaró que era "inaceptable" la exclusión del rey y que los lazos entre ambos países estaban estancados. "Parece que no podemos normalizar nuestra relaciones", expresó.

Pese a los "choques" que había tenido López Obrador con el gobierno de España, en julio del año pasado, el ejecutivo festejó que Sánchez haya logrado la reelección, éste fue el primer acercamiento después de la pausa decretada por México en 2022.

-El inicio de la controversia entre México y la corona española

La controversia entre México y España inicio cuando el mandatario mexicano reclamó a la Corona una disculpa por los sucesos acontecidos en 1500 durante la conquista.

ABC detalla que durante febrero de 2022 y julio 2023 "la situación se distendió gracias al portavoz presidencial Jesús Ramírez Cuevas, quien le decía a AMLO que España es progresista y que había que separarlo de la monarquía. Esta retorica venía acompañada de una red de contactos, por parte de Ramírez, amigo de Pablo Iglesias".

ABC detalla que Ramírez colabora con el exsocio del gobierno de Sánchez que busca instalar una plataforma digital en México. El portavoz mexicano también cuenta con una buena relación con Juan Carlos Monedero a quien invita frecuentemente a los eventos del partido al que pertenece el ejecutivo federal (Morena).

A partir de esa relaciones, Jesús Ramírez habría dicho a López Obrador que era posible separar al gobierno de Pedro Sánchez de la Corona Española, lo que fue acompañado por diversas visitas de funcionarios a la Ciudad de México, entre ellas la de la vicepresidenta, Yolanda Díaz, el ministro de cultura, Ernest Urtasun, así como el ministro de Política Territorial, todos miembros del gabinete de Sánchez, quienes mantuvieron una reunión con la futura presidenta de México.

Como detalla ABC "era posible invitar al gobierno socialista a su toma de posesión y dejar afuera a la Corona".

-Una estrategia imposible

Sin embargo, hace un mes ABC pudo averiguar que "el equipo de transición de Sheinbaum comenzó a advertir que esta estrategia era imposible. Tanto el fututo del canciller Juan Ramón de la Fuente, como Lázaro Cárdenas Bátel (...) hablaron con los diplomáticos españoles y escucharon lo esperado: Sánchez no se iba a pelear con la casa del rey por el reclamo de México".

Ante esto, el equipo de Sheinbaum buscó la alternativa de invitar a la corona española a través de extender la invitación a la princesa Leonor, "lo que vieron como un atajo para zanjar la pausa entre AMLO y Felipe VI; esta idea nunca prospero", según el medio español.

Por su parte el vocero de México insistió con que no se podía invitar al rey, utilizando el argumento que esta semana México aprobó leyes constitucionales a favor de los pueblos originarios y "la presencia del rey restaría fuerza a esa conquista social (...) una vez convencido el presidente cotó muy poco que Sheinbaum se plegase a AMLO y decidiera no invitar al Rey".