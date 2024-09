Abogados de García Luna evidencia que es culpable: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que si los abogados de Genaro García Luna piden 20 años de prisión para su cliente eso demuestra que el exsecretario de Seguridad es culpable de tener vínculos con el narcotráfico.

"Hay que esperar la sentencia porque por un lado están pidiendo cadena perpetua y por otro sus abogados 20 años, vamos a esperar no tengo opinión.

"Lo que sí se demuestra es qué hay culpabilidad independientemente del tiempo que se le asigne, porque su abogado está planteando 20 años, está aceptando que si hay culpabilidad".

El presidente López Obrador urgió al expresidente Felipe Calderón a que informe cómo fue que llamó a García Luna a colaborar en su gobierno.

"Debería de informar que no ha dicho nada Felipe Calderón como fue que lo llamó a colaborar, quien se lo recomendó, toda la relatoría, el pueblo de México tiene derecho a saber cómo se manejó el gobierno y la política de seguridad en esos seis años, un informe si sabía, si no sabía, qué opinión tiene, si es culpable o no es culpable, pero un escrito amplio, lo amerita el caso independientemente cuantos años van a imponer como sentencia".

El mandatario dijo que independientemente que la Justicia en Estados Unidos imponga a García Luna, se debe tomar en cuenta el daño que provocó a México y los estadounidenses, pero lo más importante es que no haya impunidad para que se repitan estos casos.