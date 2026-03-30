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Migrantes protestan por maltrato y venta de citas en consulado de Denver

La organización Los Héroes Migrantes prepara manifestación y recolección de firmas para remover al cónsul.

Por El Universal

Marzo 30, 2026 03:15 p.m.
A
Migrantes protestan por maltrato y venta de citas en consulado de Denver

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- Un grupo de migrantes de la organización

Los Héroes Migrantes
son Primero se manifestó

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al exterior de Palacio Nacional por presuntos maltratos y venta de citas en el Consulado de México en Denver, Colorado.
Javier Martínez Calzada, representante de la organización, contó a EL UNIVERSAL que exigen atención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como una reforma consular.
"Lo que estamos pasando en Denver es lo que se vive en los 53 consulados. Es el acoso, la persecución y violación a nuestros derechos democráticos. Y hostigamiento, ya que ha tenido hostigamiento y persecución a las personas que alzamos la voz como yo", dijo Martínez Calzada.
Aseguró que ha habido confrontación entre los mismos connacionales, propiciado desde el mismo consulado.
"Queremos que esto sea visto por Cancillería (...). Estamos por hacer una manifestación allá en el consulado en abril", dijo al rechazar una reunión con el cónsul Pável Meléndez porque buscan la atención directa de la Presidenta.
Señaló que también se realiza una recolección de firmas para que Meléndez sea removido del consulado.

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