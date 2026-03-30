Migrantes protestan por maltrato y venta de citas en consulado de Denver

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- Un grupo de migrantes de la organización

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al exterior depor presuntos maltratos y venta de citas en elde México en, Colorado., representante de la organización, contó a EL UNIVERSAL quede la presidenta, así como una reforma consular."Lo que estamos pasando enes lo que se vive en los 53 consulados. Es el, la persecución y violación a nuestros derechos democráticos. Y hostigamiento, ya que ha tenido hostigamiento y persecución a las personas que alzamos la voz como yo", dijo Martínez Calzada.Aseguró que ha habidoentre los mismos, propiciado desde el mismo"Queremos que esto sea visto por(...). Estamos por hacer unaallá en elen abril", dijo al rechazar una reunión con el cónsulporque buscan la atención directa de la Presidenta.Señaló que también se realiza unapara que Meléndez seadel