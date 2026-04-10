Miguel Díaz-Canel dice que no renunciará
San Juan.- El presidente cubano Miguel Díaz-Canel declaró que en el programa "Meet the Press" de NBC News que no renunciará, la primera entrevista que concederá a una cadena de Estados Unidos, parte de la cual fue emitida el jueves.
En un clip de casi cinco minutos que forma parte de una entrevista más extensa a transmitirse el domingo, la periodista Kristen Welker le preguntó a Díaz-Canel si estaría "dispuesto a renunciar si eso significara salvar a Cuba".
Antes de responder, Díaz-Canel le preguntó si ella alguna vez había planteado esa pregunta a algún otro presidente del mundo, y si esa era una pregunta original suya o provino del Departamento de Estado estadounidense.
El mandatario añadió: "En Cuba las personas que están al frente, en una responsabilidad de gobierno, no las elige el gobierno de los Estados Unidos... nosotros somos un Estado soberano, nosotros tenemos autodeterminación, nosotros tenemos independencia, nosotros no nos sometemos".
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Manifestó que llegó a la presidencia no "porque representamos a una élite de poder" ni "por una ambición personal", sino por un mandato del pueblo.
"Si el pueblo cubano entiende que soy incapaz... que no los represento, ése es el que tiene que decidir si yo debo seguir en la dirección", agregó.
El mandatario concedió la entrevista en un momento en que las tensiones entre Cuba y EU siguen siendo altas.
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