logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Messi recibe el Princesa de Asturias

Fotogalería

Messi recibe el Princesa de Asturias

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Miles marchan en toda Europa

Las protestas francesas se replicaron en varios países

Por AP

Octubre 25, 2026 03:00 a.m.
A
Miles marchan en toda Europa
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Milán, Ita.- Miles de jóvenes marcharon el sábado por las calles de varias ciudades italianas, entre ellas, Milán, Roma y Turín, mientras las autoridades desplegaban un gran número de policías y soldados en un intento, en gran medida exitosa, de evitar una repetición de los violentos enfrentamientos y saqueos que empañaron protestas similares la semana pasada.

      La manifestación en Milán fue pacífica, pero hubo breves enfrentamientos con la policía en Roma y en Turín.

      Aunque las protestas en Francia han acaparado la mayor parte de la atención internacional, grandes manifestaciones también sacudieron a muchas ciudades europeas el sábado, desde Milán hasta Roma, Madrid, Lisboa y Tirana.

      En Milán, enormes multitudes, en su mayoría formadas por jóvenes, se congregaron al caer la noche, coreando insultos contra Meloni y enarbolando pancartas como "No a las mentiras del Estado".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La seguridad también se reforzó en Roma, donde un pequeño número de manifestantes intentó entrar por la fuerza al Coliseo, pero los guardias los hicieron salir.

      Miles de jubilados y otras personas marcharon por la capital de España el sábado para exigir que no se toque las pensiones públicas.

      María José Benito, de 68 años, afirmó que "a los pensionados los amenazan con privatizar las pensiones y eso es solo otra cosa de la que quieren sacar provecho".

      Siguiendo el ejemplo de sus vecinos españoles, los manifestantes en Lisboa, que exigían viviendas, marcharon por la capital portuguesa el sábado.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Miles de jóvenes protestan en Italia con fuerte seguridad en Milán
        Miles de jóvenes protestan en Italia con fuerte seguridad en Milán

        Miles de jóvenes protestan en Italia con fuerte seguridad en Milán

        SLP

        AP

        Manifestaciones en Italia se extendieron a otras capitales europeas, con temas variados como educación y vivienda.

        Elon Musk reconoce limitación de velocidad Starlink en Ucrania
        Elon Musk reconoce limitación de velocidad Starlink en Ucrania

        Elon Musk reconoce limitación de velocidad Starlink en Ucrania

        SLP

        AP

        El presidente Zelenskyy confirmó que la velocidad de Starlink volvió a niveles previos tras diálogo con EE.UU.

        Irán abierto a negociar con EE.UU. para reabrir estrecho de Ormuz
        Irán abierto a negociar con EE.UU. para reabrir estrecho de Ormuz

        Irán abierto a negociar con EE.UU. para reabrir estrecho de Ormuz

        SLP

        AP

        El embajador Reza Amiri Moghadam señaló que Washington rechaza propuestas para terminar el bloqueo en el estrecho.

        Donald Trump votó anticipadamente en West Palm Beach
        Donald Trump votó anticipadamente en West Palm Beach

        Donald Trump votó anticipadamente en West Palm Beach

        SLP

        AP

        Trump defendió el anuncio de Vivek Ramaswamy y anunció posible demanda en Alaska por confusión en boleta.