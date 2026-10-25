Miles marchan en toda Europa
Las protestas francesas se replicaron en varios países
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Milán, Ita.- Miles de jóvenes marcharon el sábado por las calles de varias ciudades italianas, entre ellas, Milán, Roma y Turín, mientras las autoridades desplegaban un gran número de policías y soldados en un intento, en gran medida exitosa, de evitar una repetición de los violentos enfrentamientos y saqueos que empañaron protestas similares la semana pasada.
La manifestación en Milán fue pacífica, pero hubo breves enfrentamientos con la policía en Roma y en Turín.
Aunque las protestas en Francia han acaparado la mayor parte de la atención internacional, grandes manifestaciones también sacudieron a muchas ciudades europeas el sábado, desde Milán hasta Roma, Madrid, Lisboa y Tirana.
En Milán, enormes multitudes, en su mayoría formadas por jóvenes, se congregaron al caer la noche, coreando insultos contra Meloni y enarbolando pancartas como "No a las mentiras del Estado".
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La seguridad también se reforzó en Roma, donde un pequeño número de manifestantes intentó entrar por la fuerza al Coliseo, pero los guardias los hicieron salir.
Miles de jubilados y otras personas marcharon por la capital de España el sábado para exigir que no se toque las pensiones públicas.
María José Benito, de 68 años, afirmó que "a los pensionados los amenazan con privatizar las pensiones y eso es solo otra cosa de la que quieren sacar provecho".
Siguiendo el ejemplo de sus vecinos españoles, los manifestantes en Lisboa, que exigían viviendas, marcharon por la capital portuguesa el sábado.
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