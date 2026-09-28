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Moscú rechaza llamados a la paz

Ataques matan a 8 personas en Ucrania y una en Rusia

Por AP

Septiembre 28, 2026 03:00 a.m.
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Moscú rechaza llamados a la paz
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      Kiev, Ucrania.- Ataques mataron al menos a ocho personas en Ucrania ya una en Rusia, informaron las autoridades, mientras continúa la guerra y horas después de que Moscú rechazó a los llamados de Alemania a aflojar su escalada hacia la OTAN.

      El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, se refirió con desdén a la reunión en Nueva York, que se recibió a petición del ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul. Lavrov afirmó que Wadephul "simplemente reiteró su posición oficial condenando a Rusia". "Ustedes mismos pueden juzgar si eso cuenta como diálogo o no", manifestó.

      Con las posiciones en la línea del frente prácticamente sin cambios desde el año pasado, Moscú ha castigado a Ucrania con misiles de crucero y balísticos, potentes bombas planeadoras y drones a reacción en los últimos meses. Mientras tanto, los drones de largo alcance de Kiev han atacado refinerías de petróleo y empresas rusas.

      En Kiev se encontró muerto a un hombre después de que un dron ruso impactara durante la noche un edificio no residencial, según el servicio de emergencias de Ucrania.

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      Más tarde el domingo, drones rusos mataron a una persona e hirieron al menos a cinco en las afueras de la capital, según el jefe de la administración local, Tymur Tkachenko. En la propia Kiev, un dron impactó un bloque de apartamentos de nueve pisos, contratando al menos a una mujer, según las autoridades municipales.

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