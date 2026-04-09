Mueren 4 migrantes en Francia al intentar cruzar canal al Reino Unido

PLAYA EQUIHEN, Francia (AP) — Al menos cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, murieron el jueves cuando intentaban subir a un bote inflable para emprender el peligroso cruce marítimo desde el norte de Francia hacia el Reino Unido, según las autoridades francesas.

Otras 38 personas fueron rescatadas, incluida una que requirió atención médica de urgencia, indicó François-Xavier Lauch, prefecto de la región de Pas-de-Calais, en el norte de Francia. Lauch hizo esas declaraciones cuando continuaban las operaciones de rescate en la playa de Equihen el jueves por la mañana.

Lauch explicó que los migrantes fueron arrastrados por corrientes peligrosas al tiempo que intentaban embarcar en un "bote taxi", el nombre que usan las autoridades para pequeñas embarcaciones motorizadas, por lo general inflables, que emplean los traficantes para recoger a personas a lo largo de grandes tramos de la costa del norte de Francia.

El incidente del jueves ocurrió a lo largo de una amplia franja de arena, bordeada por dunas y un bosque donde se esconden las personas que intentan el peligroso cruce, a veces durante días, cuando esperan embarcaciones y condiciones adecuadas de clima y mar. La policía patrulla en vehículos para arena y vigila desde los restos de búnkeres de la Segunda Guerra Mundial, pero no puede impedir todas las salidas en una playa tan extensa.

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Los intentos de cruce y las muertes se han disparado en los últimos días. Las autoridades marítimas francesas señalaron que el miércoles fueron rescatadas 102 personas en dos operaciones separadas cuando intentaban cruzar el canal. La semana pasada, dos personas murieron en un incidente similar frente a la costa al norte de Calais.

A diferencia de las embarcaciones inflables que los migrantes llevan por sí mismos al agua, los llamados "botes taxi" parten en gran medida vacíos desde lugares apartados de la costa y recogen a los migrantes en zonas de encuentro previamente acordadas en las playas.

Un reportero de The Associated Press presenció escenas de ese tipo el miércoles en Malo-les-Bains, cerca de Dunquerque.

Los migrantes se adentran en el mar a pie, con los niños en los brazos o sobre los hombros de los adultos, y luego trepan para subir a las embarcaciones inflables que esperan mar adentro. Una vez cargadas, emprenden el viaje a través del canal, a veces recogiendo a más personas en el camino.

Según las mareas, el clima y las patrullas policiales, en ocasiones los migrantes tienen que internarse muy lejos desde la orilla, hasta el torso, para alcanzar las embarcaciones, lo que aumenta el riesgo de perder el equilibrio, ser atrapados por las corrientes o llegar a zonas demasiado profundas.

Organizaciones que hacen campaña por los derechos de los migrantes han advertido desde hace tiempo que los esfuerzos cada vez más enérgicos de la policía francesa para impedir que las embarcaciones salgan de las playas —incluido el uso de cuchillos para cortar y perforar botes inflables y dejarlos inutilizables— están fomentando el uso de "botes taxi", lo que incrementa los riesgos de ahogamientos, lesiones y la necesidad de rescates.