Mujer deportada a México regresa a California tras orden judicial

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Una mujer de California que vivió en Estados Unidos durante 27 años antes de que el gobierno del presidente Donald Trump la deportara a México en febrero se reunió con su hija esta semana después de que una jueza ordenara su regreso.

La ciudadana mexicana María de Jesús Estrada Juárez figuraba entre los cientos de miles de personas protegidas contra la deportación por un programa de la era Obama que permite que quienes llegaron a Estados Unidos cuando eran niños permanezcan en el país si, en general, no se meten en problemas.

Pero eso cambió el 18 de febrero, cuando se presentó a una audiencia de inmigración, donde fue arrestada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y deportada al día siguiente.

"No me dieron tiempo de prepararme, de decir adiós", declaró la madre de 42 años en una conferencia de prensa el martes en Sacramento. "Todo pasó muy rápido. Esta ha sido una de las experiencias más dolorosas de mi vida".

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Estrada Juárez tomó de la mano a su hija y su voz empezó a quebrarse al relatar esas vivencias.

"Es difícil describir lo que se siente perder a tu madre de manera tan repentina, sobre todo cuando creías que estaba a salvo", expresó Damaris Bello, la hija de 22 años de Estrada Juárez. "Era como llorar a alguien que seguía vivo".

El gobierno federal ha arrestado a otros beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, también conocido como DACA, durante el segundo mandato de Trump. Los hechos se producen en medio de una reconfiguración más amplia de la política migratoria por parte del gobierno de Trump.

Defensores de los inmigrantes sostienen que la expulsión de Estrada Juárez pone de relieve la necesidad de ofrecer protecciones más permanentes a los beneficiarios del DACA, a quienes a menudo se les llama "Dreamers".

El caso es un ejemplo poco común de una jueza que ordena el regreso de una persona a Estados Unidos después de haber sido deportada, señaló Talia Inlender, subdirectora del Centro de Ley y Políticas de Inmigración de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles.

"Sin embargo, quizá de manera poco sorprendente, da la impresión de que esto ocurre con mayor frecuencia en el gobierno actual, que prioriza la rapidez y las cuotas, en lugar de la equidad y el debido proceso, para facilitar las expulsiones", manifestó Inlender en un comunicado.

El gobierno federal indicó que Estrada Juárez fue deportada debido a una orden de expulsión de 1998, cuando era adolescente, poco después de llegar a Estados Unidos. En ese momento fue enviada a México, pero regresó a Estados Unidos semanas después y tiene estatus del DACA desde 2013. Funcionarios federales restablecieron la orden de 1998 en febrero tras arrestarla.

Estrada Juárez pasó las semanas siguientes a la deportación con familiares, angustiada por estar separada de su hija.

"No puedes disfrutar la vida cuando la parte más importante de tu vida no está ahí", afirmó.

La jueza federal de distrito Dena Coggins, designada por el entonces presidente Joe Biden, emitió una orden de restricción temporal el 23 de marzo, dando al gobierno federal siete días para facilitar el regreso de Estrada Juárez a Estados Unidos. Su deportación fue una "violación flagrante" de sus protecciones bajo DACA y vulneró sus derechos al debido proceso, escribió la impartidora de justicia.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha defendido la deportación.

"El ICE acata todas las órdenes judiciales", declaró un portavoz del departamento en un comunicado. "Este es otro fallo más de una jueza activista designada por Biden".

Pero Estrada Juárez no sabía de la orden de 1998, que, según argumenta su abogada, no era definitiva.

"El DACA te otorga un derecho adquirido a no ser deportado una vez que se concede", explicó Stacy Tolchin, una abogada de inmigración con sede en Pasadena, California. "De verdad no entiendo qué están haciendo".

Bello, quien se reunió con su madre el lunes por la noche, comentó que se está recuperando de lo ocurrido y espera que otras familias no tengan que pasar por lo mismo.

"Tenerla de vuelta en casa significa todo para mí", dijo. "Significa que podemos empezar a sanar, a reconstruir y a seguir adelante juntos como familia".