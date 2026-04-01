EEUU aprueba nueva píldora para bajar de peso

Los reguladores federales estadounidenses aprobaron el miércoles la nueva píldora para bajar de peso de Eli Lilly, un segundo medicamento oral de toma diaria para tratar la obesidad y otras afecciones relacionadas con el peso.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) concedió una aprobación acelerada a orforglipron, un fármaco GLP-1 que funciona como los medicamentos inyectables de uso extendido al imitar una hormona natural que controla el apetito y la sensación de saciedad.

Se espera que el medicamento, bajo la marca Foundayo, comience a enviarse el lunes. Las personas con seguro podrían obtener el fármaco desde 25 dólares al mes con una tarjeta de descuento de Lilly, según la empresa. Los precios para quienes paguen en efectivo oscilarán entre 149 y 349 dólares al mes, según la dosis.

La nueva píldora se suma a la píldora oral Wegovy del fabricante Novo Nordisk, que ha impulsado más de 600.000 recetas en Estados Unidos desde que fue aprobada en diciembre.

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La FDA autorizó el fármaco de Eli Lilly como parte de un nuevo programa destinado a reducir los tiempos de aprobación de medicamentos. La agencia señaló que revisó la solicitud de la compañía en 50 días.

En un ensayo clínico con más de 3.000 adultos con obesidad, los participantes que recibieron la dosis más alta de orforglipron, 36 miligramos, perdieron el 11,2% de su peso corporal —aproximadamente 25 libras en promedio— a lo largo de más de 16 meses. Eso se comparó con una pérdida de peso del 2,1%, o menos de 5 libras, en los pacientes que recibieron un placebo, o píldora ficticia, según el New England Journal of Medicine.

Tanto las píldoras de Lilly como las de Novo Nordisk dieron como resultado una menor pérdida de peso que el promedio logrado con Zepbound, el inyectable de Lilly, que produce una pérdida de peso promedio del 21%, o con Wegovy, el inyectable de Novo Nordisk, que promedia alrededor del 15%.

Ambas píldoras de toma diaria prometen comodidad, pero orforglipron es un fármaco GLP-1 de molécula pequeña que puede tomarse sin restricciones. La píldora Wegovy, un péptido, debe tomarse con un sorbo de agua por la mañana en ayunas, con una espera de 30 minutos antes de comer o beber.

Los usuarios de orforglipron también registraron mejoras en circunferencia de cintura, presión arterial, niveles de triglicéridos y niveles de colesterol, encontró el estudio.

Los efectos secundarios, en su mayoría problemas gastrointestinales, llevaron a entre el 5% y 10% de los participantes en el estudio de orforglipron a interrumpir el tratamiento, en comparación con casi el 3% en el grupo placebo.

Aproximadamente 1 de cada 8 personas en Estados Unidos ha usado fármacos GLP-1 inyectables, según una encuesta de KFF, un grupo sin fines de lucro dedicado a la investigación de políticas de salud. Pero muchas más tienen dificultades para costear las inyecciones, que son caras.

La píldora de Lilly, con sede en Indianápolis, se incluirá en un acuerdo de la administración Trump para reducir los precios de los fármacos GLP-1.