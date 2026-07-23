Investigan a agente del Servicio Secreto de Vance por presunta filtración de noticias

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WASHINGTON (AP) — Un integrante del equipo de seguridad del vicepresidente JD Vance está siendo investigado por acusaciones vinculadas a una presunta filtración de noticias, informó el Servicio Secreto de Estados Unidos el jueves.

Investigación interna y posible pesquisa penal

Anthony Guglielmi, portavoz del Servicio Secreto, indicó que el miembro del equipo de seguridad enfrenta una investigación interna y una posible pesquisa penal por acusaciones relacionadas con la vulneración de la "seguridad operativa y de la información".

"Aunque no comentaremos los detalles de este asunto, hay un principio inequívoco: no se tolerará ninguna conducta que potencialmente amenace la seguridad de una persona protegida", afirmó Guglielmi en un comunicado.

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La agencia no identificó a la persona bajo investigación.

Contexto y reacciones

El Servicio Secreto señaló que la pesquisa está vinculada a un reporte de MS NOW de la semana pasada, que indicó que algunos agentes del Servicio Secreto habían expresado en privado frustración por solicitudes de viaje de último minuto de Vance y su familia.

La oficina de Vance remitió las preguntas al Servicio Secreto.

Vance y su esposa, Usha, viven en la residencia del vicepresidente en el Observatorio Naval de Estados Unidos junto con sus hijos pequeños.

La pareja dio la bienvenida a su cuarto hijo, Alec Neel Vance, el domingo, el primer bebé nacido de un vicepresidente en funciones en más de 150 años. Se suma a sus hermanos mayores Ewan, de 9 años; Vivek, de 6; y Mirabel, de 4.