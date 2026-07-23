logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Investigan a agente del Servicio Secreto de Vance por presunta filtración de noticias

Un miembro del equipo de seguridad del vicepresidente JD Vance enfrenta una investigación interna y posible penal por filtración.

Por AP

Julio 23, 2026 05:39 p.m.
A
Investigan a agente del Servicio Secreto de Vance por presunta filtración de noticias
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      WASHINGTON (AP) — Un integrante del equipo de seguridad del vicepresidente JD Vance está siendo investigado por acusaciones vinculadas a una presunta filtración de noticias, informó el Servicio Secreto de Estados Unidos el jueves.

      Investigación interna y posible pesquisa penal

      Anthony Guglielmi, portavoz del Servicio Secreto, indicó que el miembro del equipo de seguridad enfrenta una investigación interna y una posible pesquisa penal por acusaciones relacionadas con la vulneración de la "seguridad operativa y de la información".

      "Aunque no comentaremos los detalles de este asunto, hay un principio inequívoco: no se tolerará ninguna conducta que potencialmente amenace la seguridad de una persona protegida", afirmó Guglielmi en un comunicado.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La agencia no identificó a la persona bajo investigación.

      Contexto y reacciones

      El Servicio Secreto señaló que la pesquisa está vinculada a un reporte de MS NOW de la semana pasada, que indicó que algunos agentes del Servicio Secreto habían expresado en privado frustración por solicitudes de viaje de último minuto de Vance y su familia.

      La oficina de Vance remitió las preguntas al Servicio Secreto.

      Vance y su esposa, Usha, viven en la residencia del vicepresidente en el Observatorio Naval de Estados Unidos junto con sus hijos pequeños.

      La pareja dio la bienvenida a su cuarto hijo, Alec Neel Vance, el domingo, el primer bebé nacido de un vicepresidente en funciones en más de 150 años. Se suma a sus hermanos mayores Ewan, de 9 años; Vivek, de 6; y Mirabel, de 4.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Investigan a agente del Servicio Secreto de Vance por presunta filtración de noticias
      Investigan a agente del Servicio Secreto de Vance por presunta filtración de noticias

      Investigan a agente del Servicio Secreto de Vance por presunta filtración de noticias

      SLP

      AP

      Un miembro del equipo de seguridad del vicepresidente JD Vance enfrenta una investigación interna y posible penal por filtración.

      Autoridades de EEUU analizan brote de cyclospora con 72 casos
      Autoridades de EEUU analizan brote de cyclospora con 72 casos

      Autoridades de EEUU analizan brote de cyclospora con 72 casos

      SLP

      AP

      El parásito cyclospora provoca diarrea aguda; se recomienda cocinar verduras y mantener higiene.

      Trump anuncia reunión con Xi Jinping para tratar inteligencia artificial
      Trump anuncia reunión con Xi Jinping para tratar inteligencia artificial

      Trump anuncia reunión con Xi Jinping para tratar inteligencia artificial

      SLP

      El Universal

      La agenda bilateral priorizará la inteligencia artificial en medio de la competencia tecnológica.

      Impone EU nuevos aranceles a productos de 60 países, incluido México
      Impone EU nuevos aranceles a productos de 60 países, incluido México

      Impone EU nuevos aranceles a productos de 60 países, incluido México

      SLP

      EFE

      Se justificó con una investigación sobre "esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso"