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Nacionales de Washington vencen 6-3 a Medias Blancas de Chicago

Jake Irvin destacó como abridor con nueve ponches y sin bases por bolas en victoria sobre Medias Blancas.

Por AP

Abril 25, 2026 08:28 p.m.
A
Nacionales de Washington vencen 6-3 a Medias Blancas de Chicago

CHICAGO (AP) — Nasim Núñez impulsó cuatro carreras, incluidas dos en la parte alta de la 10ª entrada, y los Nacionales de Washington vencieron el sábado 6-3 a los Medias Blancas de Chicago.

Victoria de Nacionales Washington sobre Medias Blancas Chicago

El corredor automático James Wood anotó la carrera de la ventaja con un lanzamiento descontrolado en la parte alta de la 10ª antes de que los Nacionales sumaran tres carreras más ante Jordan Leasure (2-1) gracias a una base por bolas con las bases llenas y un sencillo de dos carreras de Núñez.

Los Medias Blancas apenas pudieron conseguir una carrera en la parte baja de la 10ª ante Brad Lord.

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Destacada actuación de lanzadores en el juego

El abridor de Washington, Jake Irvin, permitió cuatro hits, ponchó a nueve y no dio bases por bolas. El cubano Cionel Pérez (2-3) lanzó una novena entrada sin carreras para llevarse la victoria, mientras los Nacionales ganaron por primera vez en cuatro juegos.

Noah Schultz permitió dos carreras y cuatro hits en seis entradas, y ponchó a ocho por los Medias Blancas.

Los Nacionales llamaron al venezolano Andrés Chaparro desde Triple-A Rochester y bajaron al lanzador Riley Cornelio. Chaparro fue titular el sábado en la primera base, bateó tercero en el orden y se fue de 3-0.

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