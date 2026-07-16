Naufraga barco con 60 migrantes en Libia

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EL CAIRO.- Al menos 50 personas murieron al naufragar una embarcación con migrantes frente a las costas de Libia, informaron las autoridades.

La embarcación transportaba a unos 60 migrantes, entre ellos mujeres y niños, con destino a las costas europeas.

Es la más reciente tragedia marítima frente al país norafricano desde el cual zarpan endebles embarcaciones para cruzar el Mediterráneo.

El naufragio ocurrió el martes cerca de la isla Bardaa, frente a la ciudad costera de Tobruk, según la Guardia Costera en el este de Libia. Indicaron que 10 sobrevivientes lograron nadar hasta la isla para ponerse a salvo. La búsqueda de los demás continúa, señaló la Guardia Costera.

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Fue la tragedia más reciente frente a Libia, uno de los principales puntos de partida de migrantes que intentan cruzar el mar Mediterráneo y llegar a las costas europeas en busca de una vida mejor. El mes pasado, un naufragio frente al este de Libia dejó 51 migrantes muertos o desaparecidos.

Libia, que se sumió en el caos tras el levantamiento que derrocó al dictador Moamar Gadafi en 2011, se ha convertido en el principal punto de tránsito para migrantes que huyen de la guerra y la pobreza en África.