Naufragio de ferry en Filipinas deja 18 muertos

MANILA, Filipinas (AP) — Un ferry con más de 350 personas a bordo se hundió el lunes temprano cerca de una isla en el sur de Filipinas, matando al menos a 18 personas, informaron las autoridades. Los rescatistas salvaron a cientos más, y una flota de barcos de la Guardia Costera y de la Armada busca a quienes siguen desaparecidos.

Funcionarios del servicio de guardacostas indicaron que el ferry de carga y pasajeros aparentemente sufrió problemas técnicos y se hundió después de la medianoche. La embarcación de casco de acero se inclinó abruptamente hacia un lado y comenzó a llenarse de agua, arrojando a la gente al mar en la oscuridad, según un pasajero rescatado que perdió a su bebé de 6 meses.

"Mi esposa perdió el control de nuestro bebé y todos nos separamos en el mar", dijo un angustiado Mohamad Khan a un rescatista voluntario, Gamar Alih, quien publicó un video de las declaraciones de Khan en Facebook.

Agregó que él y su esposa, que sostenía a su hijo, fueron rescatados, pero el bebé se ahogó. Su esposa lloraba a su lado cuando Khan relataba su experiencia.

El M/V Trisha Kerstin 3 navegaba en medio de buen clima desde la ciudad portuaria de Zamboanga en dirección a la isla de Jolo, en el sur de la provincia de Sulu, con 332 pasajeros y 27 tripulantes. Se hundió a aproximadamente 2 kilómetros (una milla náutica) de la aldea isleña de Baluk-baluk, en la provincia de Basilan, dijo el comandante de la Guardia Costera, Romel Dua, a The Associated Press.

"Había dos oficiales de seguridad de la Guardia Costera a bordo, y fueron los primeros en llamar y alertarnos para que desplegáramos embarcaciones de rescate", señaló Dua, y agregó que los dos oficiales de seguridad sobrevivieron.

Los rescatistas salvaron al menos a 316 pasajeros y los tripulantes recuperaron 18 cuerpos, informaron las autoridades. Buques del servicio de guardacostas y la Armada de Filipinas, junto con una aeronave de vigilancia, un helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aérea y flotillas de botes pesqueros realizaban labores de búsqueda y rescate para unas dos docenas de personas que se creía estaban desaparecidas frente a Basilan, indicó Dua.

Hasta el momento se desconoce la causa del hundimiento, sobre el cual habrá una investigación, señaló Dua. La Guardia Costera dio autorización al ferry para que partiera del puerto de Zamboanga y no había indicios de sobrecarga, dijo.

Las autoridades afirmaron que investigan reportes no verificados de que 15 pasajeros en el manifiesto del barco decidieron no abordar en el último minuto y solicitaron el reembolso de su pasaje. Si se confirma, eso reducirá el número de desaparecidos, destacó Dua.

Alih, un consejero de la aldea de la ciudad de Zamboanga, dijo a la AP que se ofreció como voluntario para ayudar en la búsqueda y rescate porque algunos de sus familiares estaban entre los pasajeros del ferry. Todos sobrevivieron.

Mujiv Hataman, gobernador de la provincia de Basilan, indicó que varios pasajeros y dos cuerpos fueron llevados a Isabela, la capital provincial, donde él y ambulancias los aguardaban.

En Filipinas suele haber accidentes marítimos debido a las frecuentes tormentas, deficiente mantenimiento de las embarcaciones, sobrecarga y aplicación laxa de las regulaciones de seguridad, especialmente en provincias remotas.

En diciembre de 1987, el transbordador Doña Paz se hundió tras colisionar con un petrolero en la región central de Filipinas, lo que dejó más de 4.300 muertos, el peor desastre marítimo del mundo en tiempos de paz.