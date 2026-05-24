Negocian EU e Irán un acuerdo

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Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este sábado de que se están negociando los últimos detalles de un acuerdo de paz con Irán que incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz y que será anunciado próximamente.

El líder estadounidense hizo este anuncio en una publicación en su red Truth Social tras mantener llamadas con sus aliados del golfo Pérsico y con Israel.

"Actualmente se están discutiendo los aspectos y detalles finales del acuerdo, que se anunciarán próximamente. Además de muchos otros elementos del acuerdo, se abrirá el estrecho de Ormuz", declaró.

Trump explicó que mantuvo "una conversación productiva" con los líderes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Turquía, Egipto, Jordania y Baréin, además del mariscal paquistaní Asim Munir, que ejerce como mediador con Irán.

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Con ellos, dijo, negoció un "memorando de entendimiento sobre la paz con Irán", que está pendiente de finalización.

También mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que "transcurrió muy bien".

El anuncio de Trump se produce después de que el Ministerio de Exteriores iraní, el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, y los mediadores paquistaníes afirmaran a lo largo de este sábado que se lograron avances significativos en las negociaciones.

Por otra parte, un total de 3,123 personas han muerto y otras 9,506 han resultado heridas en ataques y bombardeos israelíes contra el Líbano desde principios de marzo, una campaña que continúa contra el sur del país pese al alto el fuego mediado por Estados Unidos.

Entre las víctimas hay cientos de mujeres y niños, así como paramédicos, varios de los cuales han sido atacados de forma deliberada por la aviación israelí, según el Ministerio de Salud Pública del Líbano.

El Ejército israelí continuó este sábado sus ataques contra varias localidades del sur libanés, en especial contra Tiro y sus alrededores, donde se informó oficialmente de la muerte de al menos seis personas en diferentes bombardeos aéreos.