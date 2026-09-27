Nepal, con larga recuperación

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Katmandú, Nepal.- Un mes después de que unas devastadoras inundaciones arrasaran partes de Nepal, miles de personas están desplazadas y los rescatistas continúan buscando a miles de desaparecidas más, incluyendo muchas que se creen que están atrapadas en seis túneles de proyectos hidroeléctricos. El desastre ha dejado al gobierno ante una recuperación larga y costosa, con familias que enfrentan la pérdida de seres queridos, hogares y medios de vida.

El primer ministro, Balendra Shah, aprovechó su primer discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas el jueves para destacar que la tragedia es una advertencia sobre los crecientes riesgos climáticos que enfrenta la región del Himalaya.

La agencia de gestión de desastres de Nepal indicó que se han recuperado 1,453 cadáveres y que 5,644 personas seguían desaparecidas. Solo 112 cuerpos han sido entregados a sus familias, mientras que otros 1,333 fueron enterrados provisionalmente a la espera de su identificación. En la vecina China, las autoridades dijeron que entre los desaparecidos hay 261 extranjeros.

En el Hospital de la Policía de Nepal, en la capital, Katmandú, se han instalado carpas donde los familiares pueden aportar muestras de ADN para ayudar a identificar a los fallecidos.

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Muchos otros aún están asimilando el duelo. Pasang Maya Tamang, de 32 años, que perdió a su hijo pequeño en las inundaciones, contó que todavía sueña con él suplicando ayuda.

"El cuerpo de mi hijo ha sido recuperado, pero no pude verlo una última vez. Estoy muy triste por eso. En mis sueños lo oigo decir por qué lo dejé solo", dijo Tamang en un refugio.

La inundación del 26 de agosto ocurrió por la mañana, aproximadamente a la hora en la que los estudiantes llegaban a las escuelas o se dirigían a ellas. Los cuerpos de algunos menores se recuperaron más tarde. "Los mayores pudieron correr cuesta arriba y escapar, pero los pequeños que no pudieron correr rápido... fueron arrastrados", explicó Asta Man Dangol, residente de Nuwakot.

El gobierno de Nepal estima que la reconstrucción y la recuperación costarán 4.770 millones de dólares. Casi 33.000 personas se han visto afectadas, y alrededor de 7.500 viviendas quedaron dañadas o destruidas.

La recuperación se centra en restaurar las carreteras y puentes cortados por las inundaciones, en especial en zonas remotas donde la infraestructura dañada ha dificultado la llegada de ayuda.