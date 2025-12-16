Nick Reiner será acusado por asesinato de sus padres Rob y Michele Singer Reiner

LOS ÁNGELES (AP) — El hijo de Rob Reiner, Nick Reiner, será acusado de dos cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus padres, dijeron el martes los fiscales del condado de Los Ángeles.

Nick Reiner, de 32 años, será acusado por la muerte del actor y director de 78 años Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner, anunció el fiscal de distrito Nathan Hochman en una conferencia de prensa junto con el jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell.

Los fiscales planean presentar dos cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales de múltiples asesinatos, más tarde el martes. También incluirán una acusación especial de que utilizó un arma peligrosa, un cuchillo.

El anuncio de los cargos se produjo dos días después de que la pareja fuera encontrada muerta por aparentes heridas de arma blanca en su hogar en el exclusivo vecindario de Brentwood en Los Ángeles. Nick Reiner fue arrestado bajo sospecha del asesinato y encarcelado horas después.

Se esperaba que Nick Reiner hiciera una primera comparecencia en la corte el martes, pero su abogado Alan Jackson dijo que no fue llevado de la cárcel al tribunal por razones médicas y que su presentación no se realizaría antes del miércoles.

Jackson no comentó más sobre el caso, y Nick Reiner aún no ha presentado una declaración de culpabilidad.

Rob Reiner fue el astro galardonado con el Emmy de la comedia "All in the Family" y luego dirigió películas como "When Harry Met Sally..." ("Cuando Harry encontró a Sally...") y "The Princess Bride" ("El pirata y la princesa"). Fue un activista liberal franco durante décadas. Michele Singer Reiner era fotógrafa, productora de cine y defensora de los derechos LGBTQ+. Estuvieron casados durante 36 años.

Los representantes de la familia Reiner no respondieron a las solicitudes de comentarios. La policía no ha dicho nada sobre un posible motivo para los asesinatos.

El abogado de Nick Reiner no comentó más sobre el caso el martes. Jackson es un abogado de alto perfil que representó a Harvey Weinstein en su juicio en Los Ángeles y a Karen Read en su juicio en Massachusetts. Fue una figura central en el documental de HBO sobre el caso Read.

Los investigadores creen que Rob y Michele Singer Reiner murieron por heridas de arma blanca, según un oficial que informó a The Associated Press. El oficial, que estaba al tanto de la investigación, no podía discutir públicamente los detalles y habló con AP bajo condición de anonimato.

Los asesinatos fueron especialmente impactantes dado el cálido legado cómico de la familia. Rob Reiner era hijo de la leyenda de la comedia Carl Reiner, quien murió en 2020 a los 98 años.

Kathy Bates, quien ganó un Oscar como protagonista de la película de Rob Reiner de 1990 "Misery" ("Miseria"), fue una de las personas que rindieron homenaje a la pareja.

"Amaba a Rob", dijo Bates en un comunicado. "Era brillante y amable, un hombre que hizo películas de todos los géneros para desafiarse a sí mismo como artista. También luchó valientemente por sus creencias políticas. Cambió el curso de mi vida. Michele era una fotógrafa talentosa".

Bill Clinton llamó a la pareja "buenas personas generosas que mejoraron a todos los que los conocieron."

"Hillary y yo estamos desconsolados por las trágicas muertes de nuestros amigos Rob y Michele Reiner", dijo en un comunicado. "Inspiraron y elevaron a millones a través de su trabajo en el cine y la televisión."

Hace tres meses, Nick Reiner fue fotografiado con sus padres y hermanos en el estreno de la película de su padre "Spinal Tap 2: The End Continues."

Había hablado públicamente de sus luchas con la adicción, entraba y salía de centros de rehabilitación con episodios fuera de su hogar entre medio durante su adolescencia. Rob y Nick Reiner exploraron —y parecieron mejorar— su relación a través de la realización de la película de 2016, "Being Charlie".

Nick Reiner coescribió y Rob Reiner dirigió la película sobre las luchas de un hijo adicto y un padre famoso. No era autobiográfica, pero incluía varios elementos de sus vidas.

"Nos obligó a entendernos mejor de lo que lo habíamos hecho", dijo Rob Reiner a AP en 2016. "Le dije a Nick mientras la hacíamos: ´Sabes, no importa, pase lo que pase con esto, ya ganamos´".

Rob Reiner fue durante mucho tiempo uno de los directores más prolíficos de Hollywood, y su trabajo incluyó algunas de las películas más memorables y eternamente entrañables de los años 1980 y 90, incluyendo "This is Spinal Tap" y "A Few Good Men" ("Cuestión de honor").

Conoció a Michele Singer Reiner en el set de "When Harry Met Sally...", y su encuentro inspiraría el cambio de la película hacia un final feliz, en el que Billy Crystal —uno de los amigos más cercanos de Reiner durante décadas— y Meg Ryan terminan juntos en la víspera de Año Nuevo.

Los Reiner fueron defensores de causas liberales e importantes donantes demócratas.

El presidente Donald Trump culpó el lunes a la oposición franca de Rob Reiner al presidente por su asesinato, haciendo la afirmación infundada en una publicación en redes sociales que parecía tener la intención de criticar a sus oponentes incluso ante una tragedia.