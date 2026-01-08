Nickolay Mladenov liderará Junta de Paz en Gaza tras designación de Israel

JERUSALÉN (AP) — El primer ministro de Israel dice que un exenviado de la ONU para Oriente Medio, el diplomático búlgaro Nickolay Mladenov, ha sido elegido para servir como director general de la Junta de Paz del presidente estadounidense Donald Trump, destinada a supervisar el proceso de paz en Gaza.

El nombramiento marca un paso importante para el plan de paz de Trump en Oriente Medio, que se ha estancado desde un alto el fuego en octubre que puso fin a más de dos años de combates entre Israel y Hamás.

Benjamin Netanyahu hizo el anuncio después de reunirse con Mladenov en Jerusalén. El anuncio incluyó fotos de los dos hombres y un breve video, sin sonido, de ellos estrechándose la mano.

En el anuncio, Netanyahu identificó a Mladenov como el director general "designado" para la Junta de Paz, que está destinada a supervisar la implementación de la segunda y mucho más complicada fase del alto el fuego. No ha habido confirmación desde Washington.

Se espera que Trump nombre a los miembros de la junta más adelante este mes, con Mladenov sirviendo como su representante en el lugar.

Un alto funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato porque el nombramiento no ha sido anunciado oficialmente, confirmó que Mladenov es la elección del gobierno de Trump para ser el administrador diario de la Junta de Paz en el lugar donde se llevará a cabo.

Bajo el plan de Trump, la junta debe supervisar un nuevo gobierno tecnocrático palestino, el desarme de Hamás, el despliegue de una fuerza de seguridad internacional, retiradas adicionales de tropas israelíes y la reconstrucción.

Mladenov es un exministro de Defensa y de Relaciones Exteriores de Bulgaria que fungió como enviado de la ONU a Irak antes de ser nombrado enviado de paz de la ONU para Oriente Medio de 2015 a 2020. Durante ese tiempo, trabajó frecuentemente para relajar las tensiones entre Israel y Hamás.

La primera fase del alto el fuego detuvo los combates e incluyó un intercambio de rehenes retenidos por Hamás a cambio de cientos de palestinos presos en Israel. El acuerdo se ha mantenido en gran medida, aunque ha sido empañado por acusaciones mutuas de violaciones al pacto. Hamás aún no ha devuelto los restos de un rehén: un policía israelí asesinado en el ataque del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra. Por su parte, los continuos ataques israelíes en Gaza han matado a más de 400 palestinos, según funcionarios de salud locales.

Israel afirma que los ataques han sido en respuesta a violaciones del acuerdo, pero las autoridades de salud palestinos sostienen que entre los muertos hay decenas de civiles.

Culpan a ataque israelí de muerte de niña de 11 años

Más temprano el jueves, un familiar de una niña de 11 años asesinada en Gaza afirmó que la menor murió a causa de disparos israelíes el jueves. La familia había regresado a una zona designada como segura tras el alto el fuego del 10 de octubre entre Israel y el grupo miliciano Hamás.

Después que proyectiles y metralla impactaran su hogar en el área de Jabaliya, en el norte de Gaza, Hamsa Housou fue llevada al Hospital Shifa, donde se certificó su muerte, dijo su tío.

Ante la morgue del hospital, el tío, Khamis Housou, dijo a The Associated Press que la familia había regresado a casa el 11 de octubre, un día después que el alto el fuego entrara en vigor.

El ejército de Israel aseguró que no estaba al tanto de víctimas relacionadas con ataques en el área el jueves. Anteriormente, el ejército ha afirmado que las acciones desde que comenzó el alto el fuego responden a violaciones del acuerdo.

Housou, quien comentó que su sobrina soñaba con convertirse en doctora, relató cómo temprano el jueves escuchó gritos cuando las tropas israelíes peinaban el área donde impactaron los proyectiles y la metralla. Corrió desde su apartamento hacia la casa donde vivía Hamsa y la encontró tendida en el suelo.

Llevó a la niña a la clínica más cercana, donde descubrió que la ambulancia allí tenía un neumático pinchado. Esperaron unos 15 minutos, dijo, antes de llevarla a un hospital, donde fue declarada muerta.

"Dicen que hay un alto el fuego y que la guerra en Gaza ha terminado. ¿Es esto sólo a través de los medios, mientras que todos los días hay explosiones y cinturones de fuego?" preguntó. "Los disparos no se detienen. ¿Dónde está el alto el fuego?".

Khamis Housou expresó que Faluya, el barrio en Jabaliya donde vive la familia, ha sido objeto de fuego diario de las tropas israelíes a pesar de estar en el lado occidental de la línea amarilla del alto el fuego.

"Hamás se niega a desarmarse"

El jueves, funcionarios egipcios y de la Unión Europea reunidos en El Cairo instaron al despliegue de una fuerza internacional de estabilización en la Franja de Gaza para supervisar el alto el fuego de octubre.

"La situación es extremadamente grave. Aún así, Hamás se niega a desarmarse. Bloquea el progreso hacia la siguiente fase del plan de paz al mismo tiempo que Israel también está restringiendo a las ONG internacionales, lo que pone en grave riesgo el acceso a la ayuda humanitaria", dijo la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas.

"No hay justificación para que la situación humanitaria en Gaza se haya deteriorado al nivel actual", afirmó.

El acuerdo de alto el fuego por fases permanece en su etapa inicial mientras continúan los esfuerzos para recuperar los restos del último rehén en Gaza. El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas de Israel dijo el miércoles que había sido notificado de que los equipos habían reanudado la búsqueda de Ran Gvili. El agente de policía de 24 años fue secuestrado el 7 de octubre de 2023, cuando milicianos liderados por Hamás secuestraron a 251 personas y mataron a alrededor de 1.200, en su mayoría civiles, en el ataque que desencadenó la guerra.

Sentencian a soldado israelí a 20 días de prisión

Un soldado israelí visto en un video ampliamente difundido en redes sociales disparando munición real desde su puesto hacia la Franja de Gaza el día de Año Nuevo cumplirá 20 días en prisión, dijo el ejército de Israel el jueves. El portavoz militar Nadav Shoshani explicó en X que el soldado no identificado "actuó en contra de los procedimientos al disparar de manera no profesional y no cumplir con las órdenes". Agregó que el soldado estaba disparando hacia un área abierta y no a civiles o casas.

Grupos de derechos humanos han criticado durante mucho tiempo las investigaciones del Ejército israelí por carecer de independencia y dicen que rara vez se castiga la mala conducta. La sentencia marcó una rara instancia de un soldado israelí enfrentando consecuencias por su conducta en Gaza. Aunque el Ejército afirma rutinariamente que investiga presuntas violaciones, la mayoría de los casos no resultan en medidas disciplinarias o sanciones.

Grupo de ayuda de ONU abrirá oficina en Turquía

El jefe de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos advirtió el jueves que la presión israelí sobre la organización corre el riesgo de crear un "enorme vacío" en los servicios.

Philippe Lazzarini, comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, o UNRWA, dijo a los periodistas en Ankara que ningún otro organismo tiene la capacidad o "confianza comunitaria" para proporcionar servicios de salud, educación y sociales allí.

"Si la agencia no puede o tiene que dejar de operar en Gaza o en Cisjordania, esto creará un enorme vacío", advirtió.

Lazzarini estaba en Turquía para sostener conversaciones con funcionarios sobre la mejora del acceso humanitario en Gaza.

En junio, Turquía y UNRWA firmaron un acuerdo para que la agencia abra una oficina en Ankara. Lazzarini dijo que la oficina, que se espera que abra "en semanas", inicialmente servirá como un centro de enlace y defensa, pero podría asumir funciones adicionales más adelante.