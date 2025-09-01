Niños de Ucrania inician el año escolar en aulas subterráneas para evitar las bombas rusas

BOBRYK, Ucrania (AP) — Los alumnos regresaron a las escuelas en Ucrania el lunes para el inicio del nuevo año académico con la esperanza de poder estudiar de manera segura bajo la sombra de la invasión de Rusia.

Desde el inicio de la guerra, en febrero de 2022, las escuelas han encontrado diferentes maneras de mantener las lecciones para los alumnos.

En Bobryk, un pueblo en la región norte de Sumy —no lejos de la línea del frente— una escuela trasladó sus aulas a un sótano para que los estudiantes, cuya educación ya había sido afectada por los confinamientos por el covid, pudieran aprender en persona.

“Debemos hacer todo para que esta generación no se pierda”, dijo el director Oleksii Korenivskyi. “El tiempo es lo único que no se puede recuperar. Este es nuestro futuro, y debemos darle todo lo que tenemos”.

La escuela se trasladó al subsuelo hace dos años, cuando las alertas de ataques aéreos a veces duraban hasta 20 horas, paralizando las clases. La única opción era refugiarse y, mientras se escondían de posibles explosiones, seguir estudiando.

Ahora, en el sótano de un edificio administrativo que nunca fue pensado para ser una escuela, las aulas se alinean en el estrecho espacio, algunas divididas solo por láminas de plástico grueso. No hay ventanas ni puertas. Durante las lecciones, las voces de los niños se mezclan en un coro.

El lunes, muchos llegaron con camisas tradicionales bordadas, vyshyvanka. Los escritorios de los maestros estaban repletos de flores frescas que los niños trajeron como regalo tradicional para el inicio del año.

“Desafortunadamente, este ‘vecino’ no se va a ninguna parte”, dijo Oleksii, refiriéndose a Rusia, al describir cuánto se tuvo que hacer para que esto sucediera y que valió la pena.

El sótano, que antes era húmedo y oscuro, fue renovado con ventilación, electricidad y nuevos pisos.

Es solo un ejemplo de cómo los ucranianos se están adaptando para mantener la vida en movimiento sin un final a la vista para el asalto implacable de Rusia.

Bobryk, habitado por unas 2.000 personas, tiene una pequeña escuela con clases de aproximadamente diez niños cada una. Este año, solo siete llegaron al aula de primer grado.

Durante la primera lección, la maestra abrió un libro de texto en un mapa de Ucrania. Mostraba el país entero, sin marcas de territorios ocupados. Señaló al norte, hacia la región de Sumy, donde se encuentra Bobryk.

“Nuestra región está junto a Rusia”, dijo. “Por eso es tan difícil, por qué nos bombardean tan a menudo, porque estamos cerca de este vecino complicado”.

La escuela actualmente tiene poco más de 100 estudiantes, aunque alrededor del 10% se ha ido desde la invasión a gran escala de Rusia, y más continúan partiendo. Para una escuela tan pequeña, cada pérdida se siente.

Entre los que se preparan para irse está Vlada Mykhailyk, de 15 años, quien pronto se mudará a Austria con su hermano de 11 años. Su madre decidió que las condiciones se han vuelto demasiado peligrosas.

Vlada expresó: “Vivimos bien, pero a veces es triste. A menudo escuchamos Shaheds (drones) y explosiones”. Aprender bajo tierra se ha vuelto rutinario, añadió. “Si tienes que elegir entre virtual o en el sótano, el sótano es mejor”.

Admite que es reacia a dejar la ciudad y preferiría terminar la escuela con sus amigos.

En una de las aulas de los más jóvenes, la guerra no fue el primer tema en el primer día. Cuando la maestra preguntó a los estudiantes qué habían hecho durante el verano, las respuestas fueron refrescantemente normales: paseos en bicicleta, ayudar a los padres, tiempo con nuevos amigos. Luego, una pequeña voz de tercer grado añadió: “Un dron Shahed fue interceptado sobre nosotros y hubo fragmentos”.

“Todo esto es por la guerra”, respondió suavemente la maestra.

Debido a que el sótano es pequeño, la escuela funciona en dos turnos, con descansos acortados. El edificio original de la escuela, una hermosa construcción de principios del siglo XX, ahora está vacío, sus amplias aulas esperando a que los estudiantes regresen cuando la situación de seguridad mejore.

Eva Tui, de 7 años, comenzaba su tercer año en un aula subterránea. Recuerda su antigua aula a solo 400 metros de distancia, que era más cálida en invierno y más acogedora.

“Estamos aquí porque es tiempo de guerra y hay muchas sirenas”, comentó la niña, añadiendo que estuvo despierta la noche anterior con emoción por el inicio del nuevo año escolar.

Eva expresó que su deseo para el año es simple: “Volver al aula. Se siente más como en casa”.

Su sueño más grande: “Que la guerra termine”.