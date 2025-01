Demandan a EEUU por bloquear acuerdo de adquisición

WASHINGTON (AP) — Nippon Steel y U.S. Steel presentaron una demanda federal impugnando la decisión del gobierno estadounidense de bloquear la propuesta de casi 15.000 millones de dólares para que Nippon adquiera U.S. Steel, con sede en Pittsburgh.

La demanda, presentada el lunes en el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, alega que fue una decisión política y violó el debido proceso de las compañías.

"Desde el inicio del proceso, tanto Nippon Steel como U.S. Steel han participado de buena fe con todas las partes para subrayar cómo la transacción mejorará, y no amenazará, la seguridad nacional de Estados Unidos, incluyendo revitalizando comunidades que dependen del acero norteamericano, fortaleciendo la cadena de suministro de acero y reforzando la industria del acero doméstica contra la amenaza de China", dijeron las compañías en un comunicado preparado el lunes. "Nippon Steel es el único socio tanto dispuesto como capaz de hacer las inversiones necesarias."

Nippon Steel había prometido invertir 2.700 millones de dólares en las operaciones de alto horno de U.S. Steel en Gary, Indiana, y en Mon Valley de Pensilvania. También se comprometió a no reducir la capacidad de producción en Estados Unidos durante la próxima década sin antes obtener la aprobación del gobierno.

El presidente Joe Biden decidió el viernes detener la adquisición por Nippon — después de que los reguladores federales no llegaran a un acuerdo sobre si aprobarla — porque "una industria del acero fuerte, de propiedad y operación doméstica representa una prioridad esencial de seguridad nacional. ... Sin producción de acero doméstico y trabajadores del acero domésticos, nuestra nación es menos fuerte y menos segura", dijo en un comunicado.

Mientras los funcionarios de la administración han dicho que la decisión no estaba relacionada con la relación de Japón con Estados Unidos — esta es la primera vez que un presidente de Estados Unidos bloquea una fusión entre una firma estadounidense y japonesa.

Biden dejará la Casa Blanca en solo unas semanas.

La decisión del presidente de bloquear el acuerdo viene después de que el Comité de Inversión Extranjera, conocido como CFIUS, no lograra llegar a un consenso sobre los posibles riesgos de seguridad nacional del acuerdo el mes pasado, y enviara un informe sobre la fusión a Biden. Él tenía 15 días para tomar una decisión final.

En una demanda separada presentada en el Tribunal para el Distrito Oeste de Pensilvania el mismo día, las compañías acusaron al rival siderúrgico Cleveland-Cliffs Inc. y a su CEO, Lourenco Goncalves, en coordinación con David McCall, el jefe del sindicato de trabajadores del acero de Estados Unidos, de "participar en una serie coordinada de actividades anticompetitivas y de crimen organizado" para bloquear el acuerdo.

En 2023, antes de que U.S. Steel aceptara la oferta de compra de Nippon, Cleveland-Cliffs ofreció comprar U.S. Steel por 7.000 millones de dólares. U.S. Steel rechazó la oferta y más tarde aceptó una oferta en efectivo de casi 15.000 millones de dólares de Nippon Steel, que es el acuerdo que Biden anuló el viernes.

Las compañías alegan que Goncalves, en colusión con los trabajadores del acero de Estados Unidos, maniobró para evitar que cualquier parte, excepto Cleveland-Cliffs, adquiriera U.S. Steel y para dañar la capacidad del fabricante de Pittsburgh para competir.

Nippon y U.S. Steel dijeron en la demanda que presentaron tres borradores de acuerdos de seguridad nacional al Comité de Inversión Extranjera, un organismo que investiga las inversiones extranjeras propuestas en Estados Unidos por posibles riesgos de seguridad nacional, para abordar cualquier preocupación.

Las compañías expresaron en su demanda que se le dijo a CFIUS que no ofreciera contrapropuestas ni mantuviera discusiones con ellos. Nippon y U.S. Steel argumentan que el proceso de revisión fue manipulado para que el resultado apoyara una decisión que, según dicen, Biden ya había tomado.

Las compañías dijeron que el presidente Biden usó "influencia indebida para avanzar en su agenda política."

Nippon, sin embargo, enfrentará una administración entrante que también ha prometido bloquear el acuerdo.

El presidente electo Donald Trump el mes pasado subrayó su intención de bloquear el acuerdo y prometió usar incentivos fiscales y aranceles para fortalecer al icónico fabricante de acero estadounidense.

Trump había prometido al principio de la campaña presidencial que bloquearía el acuerdo "instantáneamente", y reiteró ese sentimiento en una publicación en su plataforma Truth Social a principios de diciembre.