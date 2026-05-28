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"No hay esperanza de sobrevivientes"

Por AP

Mayo 28, 2026 03:00 a.m.
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"No hay esperanza de sobrevivientes"
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      Longview, Washington.- Los equipos estaban listos para reanudar la búsqueda de nueve trabajadores de una planta papelera de Washington donde implosionó un tanque, liberando una mezcla química muy destructiva llamada "licor blanco" y causando al menos dos muertes confirmadas.

      Las autoridades señalaron que no había esperanza de encontrar más sobrevivientes de la implosión ocurrida el martes en Nippon Dynawave Packaging Co. en Longview, que también provocó lesiones a otras ocho personas, entre ellas, un bombero que acudió a la emergencia. Pero antes de que se pueda recuperar cualquier cuerpo, los equipos deben estabilizar el tanque, que corría el riesgo de colapsar aún más y filtrar más del líquido cáustico.

      La implosión hizo que el enorme tanque circular se deformara y colapsara de un lado, y las autoridades indicaron que solo trabajarían durante el día debido a los riesgos. Aunque aún se desconoce la causa, las autoridades señalaron que no había ninguna amenaza para la comunidad, una ciudad a orillas del río Columbia de unos 40.000 habitantes.

      El tanque de la planta papelera contenía alrededor de 3,4 millones de litros (900.000 galones) de un líquido compuesto principalmente por hidróxido de sodio y azufre de sodio.

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