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"No son los salvadoreños"

Se localizan cuerpos en Haití que se creía eran de los militares

Por EFE

Octubre 25, 2026 03:00 a.m.
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"No son los salvadoreños"
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      San Salvador/Puerto Príncipe.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó este sábado que unos restos humanos encontrados en Haití no son de los cuatro soldados salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), desaparecidos desde el pasado domingo tras un ataque en Puerto Príncipe.

      "No son nuestros hombres", publicó el mandatario en su cuenta de X, en respuesta a una publicación del diario The New York Times que informó del hallazgo de unos cuerpos que se cree pueden ser de los cuatro soldados salvadoreños.

      El medio señaló que tres personas cercanas a la misión indicaron que médicos forenses estaban examinando unos restos calcinados para determinar si pertenecen a los militares salvadoreños emboscados hace una semana por las bandas armadas en Santo, que hace parte de la comuna de Croix-des-Bouquets, en el norte de la capital haitiana.

      La información del diario citó como fuente a Scott Reece, exfuncionario de seguridad del Departamento de Estado, cuya organización de ayuda humanitaria, llamada Hero Client Rescue, un servicio de evacuación médica con sede en Haití y financiado por Estados Unidos, fue llamado para recoger los restos el sábado por la tarde.

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      Otra fuente dijo al diario que los cuerpos hallados estaban completamente calcinados.

      Sin embargo, Bukele manifestó que "los restos corresponden a un niño, a un hombre de una estatura considerablemente mayor que la de nuestros aerotécnicos y a una persona que portaba parte de un uniforme de un Ejército que no es el nuestro".

      "Entre los restos también se encontraron carnets de identificación y uniformes militares de otros países", añadió el presidente.

      La creación de la GSF fue autorizada hace un año por el Consejo de Seguridad de ONU para combatir a las bandas armadas y ayudar a la estabilización de Haití, y su mandato fue renovado por seis meses el 29 de septiembre.

      Esa fuerza multinacional está compuesta en la actualidad por más de 1.000 soldados de El Salvador, Guatemala, Jamaica, Mongolia, Sri Lanka y Chad, y su comandante es el mayor general mongol Edernebat Batsuuri.

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