"No tengo prisa"

Washington.- El presidente de EU, Donald Trump, aseguró este jueves que no tiene ninguna intención de realizar un ataque nuclear contra Irán y consideró que "nunca debería permitirse a nadie utilizar un arma nuclear".

Trump respondió de manera airada al ser preguntado si está meditando usar un arma nuclear contra la República Islámica.

"¿Por qué necesitaría hacer eso? ¿Por qué hacer una pregunta tan estúpida como esa? ¿Por qué lo haría? ¿Por qué utilizaría un arma nuclear?", respondió Trump a los medios durante un acto celebrado en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

"Los hemos diezmado por completo -y con medios muy convencionales- sin ella. No, no la utilizaría. Nunca debería permitirse que nadie utilice un arma nuclear", concluyó.

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Asimismo, Trump se negó este jueves a poner un plazo para el fin de la guerra de Irán y recordó que el país ha estado involucrado en el pasado en conflictos largos como Vietnam o Irak.

"No me presionen", respondió el republicano a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca cuando fue cuestionado por cuánto tiempo estaría dispuesto a prolongar el conflicto.

"Estuvimos en Vietnam durante 18 años, estuvimos en Irak durante muchos, muchos años... No me gusta mencionar la Segunda Guerra Mundial, porque fue una guerra muy grande, pero estuvimos cuatro años y medio, casi cinco años, en la Segunda Guerra Mundial", dijo.

Por otra parte, el presidente estadounidense ordenó el jueves a sus fuerzas armadas "disparar y matar" a pequeñas embarcaciones iraníes que desplieguen minas en el estrecho de Ormuz, dijo, un día después que Irán volvió a mostrar su capacidad para frustrar el tráfico a través del canal.