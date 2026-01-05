“Nunca lo vamos a olvidar”: civiles relatan bombardeos en Venezuela

Catia La Mar (Venezuela), 4 ene (EFE).— Algunos residentes de viviendas alcanzadas por los ataques de Estados Unidos contra varias zonas de Venezuela, incluida Caracas, dijeron este domingo a EFE que lo vivido no se les olvidará “nunca” e incluso admitieron haber recordado imágenes de Gaza, territorio que sufrió más de un año de bombardeos constantes de Israel.

“Ya yo sé lo que siente la gente de Gaza. ¿Qué siente la gente de Gaza? Lo que yo viví esa madrugada. Que mi nieta decía: ‘Abuela, no sé para dónde corro’”, relató Georgina Quijada, de 56 años, ingeniera en sistemas y una de las afectadas en el sector Catia La Mar.

Quijada contó que alrededor de la 1:50 hora local sintió un zumbido y luego un estruendo que pensó era un terremoto.

“Estaba viendo Antena 3, ‘Aquí no hay quien viva’. Eso no se me va a olvidar nunca. Sentí un zumbido, las puertas del cuarto se movieron”, recordó.

Al asomarse por la ventana, dijo haber visto fuego y humo cerca de una zona donde se ubica una escuela naval. Tras la primera detonación, aseguró que ocurrió otra explosión en un edificio cercano, donde una persona murió y otra resultó herida, según su testimonio.

“¿Por qué bombardear un edificio civil? Nosotros no somos zona militar”, reclamó Quijada, quien pidió apoyo internacional, en particular de Rusia, Corea del Norte y China, para detener al presidente estadounidense Donald Trump, a quien calificó de “loco”.

Por su parte, Jesús Linares, de 48 años, relató que el sonido de varios impactos lo despertó. Al acudir con su hija, le dijo que Estados Unidos estaba invadiendo Venezuela. Minutos después, escuchó otro zumbido y sintió una onda expansiva que lo lanzó al piso, por lo que se refugió en un clóset.

Linares, bombero de profesión, afirmó que auxilió a una vecina de 82 años, a quien vendó con una sábana por heridas en la frente y la pierna. En su departamento, un cuadro de Simón Bolívar resultó dañado por esquirlas, mientras la zona quedó cubierta de escombros y objetos de los vecinos.

Hasta el momento, las autoridades no han dado un balance oficial de heridos, fallecidos o daños materiales, aunque confirmaron la muerte de civiles y militares tras el ataque de Estados Unidos, que incluyó bombardeos en los estados Miranda, La Guaira y Aragua, cercanos a Caracas.

Este domingo, cientos de simpatizantes del chavismo se movilizaron en el centro de Caracas para exigir a Trump la liberación de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Ambos comparecerán el lunes ante un tribunal federal de Nueva York, en su primera audiencia en EE.UU., confirmaron fuentes judiciales a EFE.

Maduro enfrenta en Estados Unidos cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos artefactos en apoyo de actividades criminales, además de colaborar con organizaciones calificadas como terroristas por Washington. Las acusaciones, formuladas en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, sostienen que el mandatario habría liderado durante años una red que utilizó el tráfico de drogas como arma contra Estados Unidos. EFE