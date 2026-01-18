Ocho esquiadores mueren en avalanchas en Austria

VIENA (AP) — Tres avalanchas en Austria causaron la muerte de ocho esquiadores, informaron las autoridades.

Una esquiadora murió sepultada por una avalancha en la zona de Bad Hofgastein, en el oeste de Austria, a una altitud de aproximadamente 2.200 metros (7.200 pies), alrededor de las 12:30 de la tarde del sábado, según el servicio de rescate de montaña de Pongau.

Aproximadamente 90 minutos después, una avalancha en el cercano Valle de Gastein, al sur de la ciudad de Salzburgo, arrastró a siete personas. Cuatro murieron, dos resultaron gravemente heridas y una escapó ilesa.

En la localidad de Pusterwald, en el centro de Austria, tres esquiadores checos murieron en una avalancha poco antes de las 4:30 de la tarde, informó la policía. Cuatro de sus compañeros fueron evacuados a un lugar seguro.

"Esta tragedia demuestra dolorosamente lo grave que es la situación actual de avalanchas", declaró Gerhard Kremser, jefe del distrito del servicio de rescate de montaña de Pongau, señalando las "claras y repetidas advertencias" sobre el riesgo de avalanchas.