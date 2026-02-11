Pam Bondi defiende a Donald Trump en audiencia combativa en Washington

WASHINGTON (AP) — La secretaria de Justicia Pam Bondi lanzó una apasionada defensa del presidente Donald Trump, gritando repetidamente a los demócratas durante una combativa audiencia en la que se presentó como la principal protectora del mandatario e intentó pasar página al escándalo sobre Jeffrey Epstein.

Pam Bondi defiende a Donald Trump en audiencia combativa

Asediada por preguntas sobre Epstein y acusaciones de que el Departamento de Justicia ha sido "politizado" bajo Trump, Bondi lanzó un agresivo discurso en el que se burló de los demócratas, elogió a Trump por el desempeño del mercado bursátil y se presentó como defensora incondicional de un presidente al que retrató como víctima de juicios políticos e investigaciones pasadas.

"Ustedes se sientan aquí y atacan al presidente y no lo voy a permitir", declaró Bondi. "No voy a tolerarlo".

Con víctimas de Epstein sentadas detrás de ella en la sala de audiencias, Bondi defendió el manejo, por parte del departamento, de los archivos relacionados con la investigación de tráfico sexual del acaudalado financiero. Pero se negó repetidamente a responder directamente a preguntas de los demócratas, quienes la han acusado de perpetuar un encubrimiento e ignorar a las víctimas.

En sus comentarios iniciales, Bondi dijo a las víctimas que se presentaran ante las fuerzas del orden con cualquier información sobre su abuso y se expresó "profundamente apenada" por lo que habían sufrido.

"Cualquier acusación de conducta delictiva será tomada en serio e investigada", indicó Bondi.

Debate sobre manejo de archivos Epstein y acusaciones de censura

La comparecencia de Bondi ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes se produce a un año de su tumultuoso mandato, que ha amplificado preocupaciones de que el Departamento de Justicia está siendo utilizado para atacar a los adversarios políticos del presidente, en vez de luchar contra la delincuencia.

Apenas un día antes, el departamento había buscado asegurar cargos contra legisladores demócratas que produjeron un video en el que instaban a los miembros del ejército a no seguir "órdenes ilegales". Pero, en un extraordinario reproche a los fiscales, un jurado investigador en Washington se negó a presentar una acusación formal.

El presidente del comité, el representante Jim Jordan, republicano de Ohio, abrió la audiencia repitiendo argumentos de que el Departamento de Justicia, bajo el presidente demócrata Joe Biden, fue utilizado como arma contra Trump y los conservadores. Los demócratas y activistas dicen, sin embargo, que es la propia administración de Trump la que ha politizado a la agencia.

"Qué diferencia hace un año. Bajo la secretaria de Justicia Bondi, el Departamento de Justicia ha vuelto a sus misiones fundamentales: defender el Estado de Derecho, perseguir a los delincuentes y proteger a la ciudadanía", apuntó Jordan.

Los demócratas arremetieron contra Bondi por censurar partes de los archivos de Epstein ocultando los nombres de abusadores pero exponiendo detalles privados e íntimos sobre las víctimas e incluyendo fotografías con desnudos.

"Su departamento ha mostrado un patrón de censurar los nombres de poderosos depredadores", sostuvo la representante Pramila Jayapal, demócrata de Washington, leyendo de un correo electrónico que incluía un nombre tachado y una referencia a un "video de tortura".

Pidió a las víctimas del abuso de Epstein que levantaran la mano si no habían podido reunirse con el Departamento de Justicia. Jayapal señaló que "todas y cada una de las sobrevivientes han levantado la mano".

Bondi ha luchado continuamente por superar la reacción negativa sobre su manejo de los archivos de Epstein desde que distribuyó carpetas a un grupo de influencers de redes sociales en la Casa Blanca en febrero de 2025. Las carpetas no incluían nuevas revelaciones sobre el magnate, lo que hizo que la base de Trump hiciera aún más llamados para que se publicaran los archivos.

Un grupo de legisladores fue al departamento a principios de esta semana para revisar versiones sin censura de los archivos. Como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia, se permitió que los legisladores accedieran a más de tres millones de archivos publicados en una sala de lectura con cuatro computadoras y se les permitió tomar notas manuscritas.

Los demócratas han acusado al Departamento de Justicia de censurar información que debería haberse hecho pública, incluida aquella que podría llevar a investigar a los asociados de Epstein. Mientras tanto, las sobrevivientes han criticado al departamento por ejercer una censura inconsistente o inexistente que permitió la divulgación inadvertida de fotos con desnudos y otra información privada.

Funcionarios del departamento han defendido su manejo de los archivos, diciendo que se esforzaron por proteger a los sobrevivientes, pero que era inevitable que haya errores dada la magnitud de los materiales y la rapidez con la que el departamento tuvo que publicarlos. The Associated Press y otras organizaciones de medios siguen revisando millones de páginas de documentos, muchos de los cuales eran confidenciales.

Una revisión de registros por parte de la AP muestra que, si bien los investigadores recopilaron pruebas suficientes de que Epstein abusó sexualmente de menores de edad, encontraron pocas evidencias de que el bien conectado financiero liderara una red de tráfico sexual que sirviera a hombres poderosos. Videos y fotos incautados de las casas de Epstein en Nueva York, Florida y las Islas Vírgenes no mostraban a víctimas sufriendo abusos ni implicaban a nadie más en sus crímenes, escribió un fiscal en un memorando de 2025.

Investigación y controversia por video de legisladores demócratas

El caso relacionado con el video de los legisladores dirigido a los miembros del ejército podría proporcionar material adicional para que los demócratas ataquen a Bondi y cuestionen la manera en que el Departamento de Justicia utiliza su autoridad de investigación.

El video, en el que aparecen demócratas veteranos o con experiencia en la comunidad de inteligencia, enfureció al gobierno — y en particular, al secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El Departamento de Justicia inició una investigación sobre el video, en el que los senadores demócratas Mark Kelly de Arizona y Elissa Slotkin de Michigan, junto con otros cuatro demócratas, instaban a los militares a seguir los protocolos militares establecidos y rechazar órdenes que, en su opinión, fueran ilegales.

El martes, un jurado investigador en Washington declinó emitir alguna acusación. Se desconoce si los fiscales han buscado acusaciones contra los seis legisladores o qué cargo o cargos intentaron presentar. Sin embargo, ello constituyó el más reciente ejemplo de un jurado investigador que contradice al Departamento de Justicia en casos relacionados con críticos del gobierno.