Papa hará primer viaje a América Latina
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Ciudad del Vaticano.- El Vaticano anunció el miércoles que el papa hará su primer viaje a Latinoamérica como pontífice en noviembre, en su regreso a una región donde pasó gran parte de su ministerio, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú.
El viaje, del 6 al 17 de noviembre, incluyendo paradas en Montevideo, Paysandú y Florida, en Uruguay; Buenos Aires, Córdoba y Luján, en Argentina; y Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, en Perú.
La visita es especialmente significativa por los vínculos de larga data de León XIV con Perú. El primer papa nacido en Estados Unidos pasó décadas allí como misionero y responsable de su Iglesia y se acompaña como obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023. Además, tiene la ciudadanía peruana.
León también visitará Argentina, la patria de su predecesor. Pese a las reiteradas invitaciones, el difunto Francisco. el primer pontífice latinoamericano de la historia, nunca regresó a Argentina durante sus 12 años de en el cargo.
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El Vaticano señaló que León estará en Uruguay del 6 al 8 de noviembre, en Argentina del 8 al 11 de y en Perú del 11 al 17.
En tanto, el canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, señaló que la gira papal se produce en un contexto de enorme relevancia.
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