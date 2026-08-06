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Papa hará primer viaje a América Latina

Por AP

Agosto 06, 2026 03:00 a.m.
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Papa hará primer viaje a América Latina
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      Ciudad del Vaticano.- El Vaticano anunció el miércoles que el papa hará su primer viaje a Latinoamérica como pontífice en noviembre, en su regreso a una región donde pasó gran parte de su ministerio, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

      El viaje, del 6 al 17 de noviembre, incluyendo paradas en Montevideo, Paysandú y Florida, en Uruguay; Buenos Aires, Córdoba y Luján, en Argentina; y Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, en Perú.

      La visita es especialmente significativa por los vínculos de larga data de León XIV con Perú. El primer papa nacido en Estados Unidos pasó décadas allí como misionero y responsable de su Iglesia y se acompaña como obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023. Además, tiene la ciudadanía peruana.

      León también visitará Argentina, la patria de su predecesor. Pese a las reiteradas invitaciones, el difunto Francisco. el primer pontífice latinoamericano de la historia, nunca regresó a Argentina durante sus 12 años de en el cargo.

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      El Vaticano señaló que León estará en Uruguay del 6 al 8 de noviembre, en Argentina del 8 al 11 de y en Perú del 11 al 17. 

      En tanto, el canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, señaló que la gira papal se produce en un contexto de enorme relevancia.

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