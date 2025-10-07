Papa León XIV Inicia Viaje Histórico a Turquía y Líbano

CASTEL GANDOLFO, Italia (AP) — El papa León XIV dijo el martes que su primer viaje al extranjero, a Turquía y Líbano el próximo mes, ofrecerá una oportunidad histórica para promover la unidad cristiana mientras lleva un mensaje de paz y esperanza al pueblo libanés y al Oriente Medio en general.

El pontífice describió el viaje, anunciado por el Vaticano en el segundo aniversario de los ataques de Hamás a Israel que desataron la actual guerra en Gaza, durante un encuentro con periodistas al salir de la finca papal al sur de Roma.

León XIV viajará a Turquía del 27 al 30 de noviembre y a Líbano del 30 de noviembre al 2 de diciembre. La visita a Turquía incluirá una peregrinación a Iznik para conmemorar 1700 años del Concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico del cristianismo.

El aniversario es un momento importante en las relaciones católico-ortodoxas, ya que la reunión de Nicea en el año 325 precede a los cismas que dividieron el cristianismo entre Oriente y Occidente y es aceptada tanto por la iglesia católica como la ortodoxa.

León dijo a los periodistas al salir del retiro papal en Castel Gandolfo el martes que el aniversario ofrecía "un momento de auténtica unidad en la fe" con los cristianos ortodoxos, "un momento histórico, no para mirar atrás, sino para mirar hacia adelante".

Francisco planeaba conmemorar el concilio viajando a Turquía en mayo, por invitación del patriarca Bartolomé I, el líder espiritual de los cristianos ortodoxos del mundo. Pero Francisco murió en abril, y León dijo desde el inicio de su papado que tenía la intención de cumplir con los planes de su antecesor.

La comunidad cristiana libanesa

El viaje le dará al primer papa estadounidense de la historia la oportunidad de hablar en términos generales sobre la paz en Oriente Medio y la difícil situación de los cristianos allí.

León dijo a los periodistas que también estaba cumpliendo un deseo de Francisco de ir a Líbano para abrazar a su pueblo y llevar un mensaje de esperanza y "paz en Oriente Medio, y en un país que ha sufrido tanto".

Francisco esperó mucho tiempo para visitar Líbano, pero la inestabilidad política y económica del país impidió la única visita en su vida. La nación mediterránea de alrededor de 6 millones de habitantes, incluidos más de 1 millón de refugiados sirios y palestinos, tiene el mayor porcentaje de cristianos en Oriente Medio y es el único país árabe con un jefe de Estado cristiano.

Sin embargo, el Vaticano teme que la inestabilidad del país haya sido particularmente peligrosa para la presencia continua de su comunidad cristiana, un baluarte para la Iglesia en la región.

Líbano trata ahora de recuperarse después de años de crisis económica y una guerra devastadora entre Israel y el grupo político y militar libanés Hezbollah que terminó con un alto el fuego mediado por Estados Unidos y Francia en noviembre. La formación de un nuevo gobierno reformista en noviembre puso fin a un vacío político de dos años y trajo esperanzas de recuperación, pero la situación sigue siendo tensa.

Israel sigue ocupando cinco puntos estratégicos en el lado libanés de la frontera y realizando ataques aéreos casi diarios que dice tienen como objetivo evitar que Hezbollah se reagrupe. Hezbollah está bajo una creciente presión nacional e internacional para entregar su arsenal restante, pero se ha negado a hacerlo hasta que Israel se retire y detenga sus ataques. Hay temores de un conflicto civil si las autoridades libanesas intentan desarmar al grupo por la fuerza.

"Un signo de unidad para todos"

El patriarca Bechara Boutros Raï, líder de la Iglesia Maronita de Líbano, indicó que esperan la visita del papa con "gran alegría y renovada esperanza".

"Esperamos que esta visita apostólica a Líbano traiga paz y estabilidad y sea un signo de unidad para todos los libaneses, cristianos y musulmanes por igual, en esta etapa crítica de la historia de nuestra nación", señaló en un comunicado.

El último papa en visitar Líbano fue Benedicto XVI en septiembre de 2012, el último viaje al extranjero de su papado.

Se cree que un tercio de la población de Líbano es cristiana, aunque no hay un número oficial, ya que no ha habido un censo oficial desde 1932. Los maronitas son la secta más grande y poderosa y, por convención, el presidente de Líbano siempre es un cristiano maronita.

Tema del Oriente Medio es delicado

El viaje del papa fue anunciado mientras Israel conmemoraba el aniversario de los ataques del 7 de octubre y criticaba al Vaticano por lo que consideraba comentarios problemáticos sobre el aniversario por parte de su principal diplomático.

En una entrevista con Vatican Media, el cardenal Pietro Parolin condenó la "masacre inhumana" de personas inocentes en Israel por parte de Hamás y el aumento del antisemitismo. Pero también dijo que la destrucción de Gaza por parte de Israel era en sí misma una masacre desproporcionada, y pidió a los países que dejaran de suministrar armas a Israel para librar la guerra.

En un comunicado el martes en X, la embajada de Israel ante la Santa Sede sostuvo que la entrevista de Parolin, "aunque seguramente bien intencionada, corre el riesgo de socavar los esfuerzos para poner fin a la guerra en Gaza y contrarrestar el creciente antisemitismo".

Criticó su "uso problemático de la equivalencia moral" al referirse a masacres en ambos lados.

León se negó a entrar en la disputa el martes. Ha llamado consistentemente a la paz y al diálogo, especialmente mientras la ofensiva de Israel continúa en Gaza, y repitió eso el martes. Condenó los ataques del 7 de octubre como "terrorismo" y dijo que los grupos terroristas eran inaceptables.

Pero también citó los 67.000 palestinos muertos en la guerra como evidencia de "cuánto odio existe en el mundo".

"Te hace pensar en cuánta violencia y maldad son capaces los humanos", expresó. "Debemos reducir el odio, debemos volver a la capacidad de dialogar, de buscar soluciones pacíficas".