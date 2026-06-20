El Papa visita parroquia de la patrona de los migrantes

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El papa León XIV viajó este sábado a la localidad italiana de Sant'Angelo Lodigiano para visitar la parroquia de los Santos Antonio Abad y Francesca Cabrini y recordar la importancia del mensaje de la patrona de los migrantes, la primera santa de los Estados Unidos de América, nacida aquí y fallecida en Chicago, su ciudad natal en 1917.

Reflexiones del papa sobre la migración y la Iglesia

"El fenómeno de la migración ha entrado en una fase diferente, ciertamente más compleja, pero no por ello menos capaz de desafiar a la Iglesia", dijo el papa que llegaba de visitar Pavía, donde se encuentra la tumba de San Agustín.

Y agregó: "Si la madre Francesca viviera hoy, ¿qué le diría su alma misionera? O mejor aún, ¿qué le diría el Corazón de Cristo a su corazón de mujer consagrada a Él y al servicio de su Reino? ¿Y qué le habría pedido un papa como Francisco, quien, hijo de emigrantes italianos, ha hecho del servicio a los migrantes uno de los puntos clave de su pontificado".

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Continuidad del pontificado de Francisco y próximos viajes

Explicó que ha "heredado y continuado la enseñanza del papa Francisco con la exhortación apostólica Dilexite sobre el amor a los pobres, y donde se habla de caridad en forma de acompañamiento a los migrantes". En su reciente viaje a España visitó Gran Canaria y Tenerife para poner el foco en el drama migratorio y el 4 de julio irá a la isla italiana de Lampedusa, puerta de entrada de los migrantes de la ruta mediterránea.

Ante la reliquia del corazón de la Madre Cabrini, traída de la Casa Madre en Codogno, el papa instó a los jóvenes a conocer a la Santa Francisca Cabrini! y "que toda la Iglesia mire a esta maravillosa misionera del Amor para aprender lo que significa servir al Reino de Dios en medio de la historia".