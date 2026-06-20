Irán anuncia el cierre de Ormuz por ataques de Israel en Líbano

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Las Fuerzas Armadas iraníes anunciaron este sábado el cierre del estrecho de Ormuz al tránsito marítimo en respuesta a los ataques israelíes en el sur del Líbano y responsabilizaron a Estados Unidos de incumplir el memorando de entendimiento que puso fin a la guerra, según informó la agencia IRNA.

Acciones de la autoridad

"En vista del incumplimiento y la clara violación por parte de Estados Unidos de la primera cláusula del memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, y en respuesta a las continuas y persistentes violaciones del alto el fuego por parte del régimen sionista en el sur del Líbano (...), se anuncia que el estrecho de Ormuz será cerrado al tránsito de embarcaciones", declaró en un comunicado el Cuartel General Central Jatam al Anbiya, principal mando del Ejército iraní.

El Cuartel afirmó que el cierre de Ormuz constituye el primer paso en la "respuesta ante el incumplimiento de los compromisos por parte del enemigo", en referencia a Estados Unidos, por no detener los ataques de su aliado Israel en el Líbano.

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"En caso de que continúe la agresión, se han planificado y se ejecutarán nuevas medidas para obligar al enemigo a cumplir sus obligaciones", advirtió el principal mando conjunto de las Fuerzas Armadas iraníes.

Impacto en la comunidad

Además, denunció la "despiadada matanza" y el desplazamiento de cientos de miles de personas en Líbano, criticó que las fuerzas israelíes no se han retirado de los territorios del sur del país.

El nuevo cierre del estratégico estrecho de Ormuz se produce casi una semana después de que Irán y Estados Unidos alcanzaran un acuerdo provisional para poner fin a la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, y reabrir el paso marítimo, bloqueado por Teherán desde el comienzo de la guerra, el pasado 28 de febrero.

Washington respondió posteriormente con un cerco naval sobre puertos y buques iraníes a mediados de abril.

Los ataques israelíes contra el sur del territorio libanés continuaron este sábado y causaron la muerte de siete personas, en una nueva violación del alto el fuego anunciado el viernes por fuentes oficiales estadounidenses e israelíes bajo condición de anonimato.

Pese a los bombardeos, que según Israel fueron realizados en represalia por proyectiles lanzados por el grupo chií libanés Hizbulá, el Estado hebreo aseguró estar comprometido con la tregua.

A raíz de estas ofensivas, Irán suspendió las negociaciones previstas para el viernes con Estados Unidos, destinadas a alcanzar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní, y aún no se ha fijado una nueva fecha para las conversaciones.