Hezbolá e Israel frenarán agresiones

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Jerusalén.- Israel y el grupo político-paramilitar respaldado por Irán Hezbolá pactaron el viernes detener los intensos combates en el sur de Líbano que habían amenazado con menguar un acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán para poner fin a su guerra, dijeron funcionarios. Ni Israel ni Hezbolá han confirmado la tregua.

El pacto ocurrió tras un intenso intercambio de fuego que dejó 47 muertos en Líbano y cuatro soldados israelíes.

Hezbolá e Israel fueron a la guerra poco después del estallido del conflicto más amplio, en que Hezbolá disparó cohetes y drones contra comunidades en el norte de Israel e Israel se apoderó de grandes franjas del sur de Líbano.

El acuerdo provisional para poner fin a la guerra con Irán ya ha reabierto el estrecho de Ormuz, que Irán cerró de facto, cortando a la economía global de suministros significativos de petróleo y gas natural. El acuerdo también relanzará las conversaciones sobre el programa nuclear de Irán —el motivo principal por el que Israel y Estados Unidos fueron a la guerra el 28 de febrero.

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Pero el pacto ya enfrenta amenazas, principalmente desde Líbano, y los combates allí retrasaron el inicio de las conversaciones previstas para el viernes en Suiza. El acuerdo exige un cese de las operaciones militares en Líbano y que se respete su soberanía. Ni Israel ni Hezbolá son parte del acuerdo.

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha prometido mantener a las fuerzas israelíes en el sur del Líbano hasta que desaparezca la amenaza. Hezbolá se ha negado a detener sus ataques a menos que Israel se comprometa a retirarse de Líbano, lo que Irán señala que también es una condición del acuerdo.

Los funcionarios iraníes no viajaron a Suiza como estaba previsto e insistieron en que los combates en Líbano deben parar antes de cualquier conversación, de acuerdo con los dos funcionarios regionales, un funcionario iraní y una cuarta persona familiarizada con el asunto que habló bajo condición de anonimato para discutir el tema. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, también aplazó su viaje.

Horas después que funcionarios informaran a organizaciones de noticias sobre la tregua, aún se podía escuchar fuego de artillería israelí desde el norte de Israel a lo largo de la frontera con Líbano.

De momento, la oficina de Netanyahu no ha emitido declaraciones al respecto. Sin embargo, el primer ministro publicó el viernes en X que, por sus órdenes, "el ejército israelí ha golpeado con fuerza 150 objetivos de Hezbolá, matando a decenas de milicianos".