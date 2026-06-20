logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CELEBRAN LOGROS

Fotogalería

CELEBRAN LOGROS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

¡SÍ SE PUDO!

PASIÓN POR MÉXICO

Por Maru Bustos PULSO

Junio 20, 2026 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

La emoción y la felicidad fue palpable entre familias, parejas y grupos de amigos que disfrutaron y celebraron el triunfo de 1-0 de la Selección de Futbol de México contra Corea del Sur.

La noche del jueves, la terraza del Club Deportivo Potosino se convirtió en una gran fiesta mexicana, pues los asistentes, orgullosos del equipo mexicano, portaron la playeras del mismo para presenciar este partido de la copa mundial.

Cuando el mediocampista Luis Romo anotó el gol del triunfo al inicio del segundo tiempo, se escuchó el grito de ¡goooool! y todo fue gran alegría.

Así, en medio de un gran ambiente, se vivió este segundo partido de la selección mexicana que no defraudó a sus  aficionados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    CELEBRAN LOGROS
    CELEBRAN LOGROS

    CELEBRAN LOGROS

    SLP

    Maru Bustos

    FORTALECEN EL AFECTO QUE LES UNE EN UNA CENA

    ANDREA ¡ES NIÑA!
    ANDREA ¡ES NIÑA!

    ANDREA ¡ES NIÑA!

    SLP

    Maru Bustos

    ESPERA ILUSIONADA A SU BEBÉ

    ¡CÓMO CRECES!
    ¡CÓMO CRECES!

    ¡CÓMO CRECES!

    SLP

    Redacción

    PIÑATA, JUEGOS Y REGALOS EN SU FIESTA

    ¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
    ¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

    ¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

    SLP

    Maru Bustos