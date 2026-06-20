¡SÍ SE PUDO!

La emoción y la felicidad fue palpable entre familias, parejas y grupos de amigos que disfrutaron y celebraron el triunfo de 1-0 de la Selección de Futbol de México contra Corea del Sur.

La noche del jueves, la terraza del Club Deportivo Potosino se convirtió en una gran fiesta mexicana, pues los asistentes, orgullosos del equipo mexicano, portaron la playeras del mismo para presenciar este partido de la copa mundial.

Cuando el mediocampista Luis Romo anotó el gol del triunfo al inicio del segundo tiempo, se escuchó el grito de ¡goooool! y todo fue gran alegría.

Así, en medio de un gran ambiente, se vivió este segundo partido de la selección mexicana que no defraudó a sus aficionados.

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