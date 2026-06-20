Roberto Sánchez pide anular votos de peruanos en el extranjero

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El candidato izquierdista Roberto Sánchez, que está próximo a perder la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú frente a la derechista Keiko Fujimori, anunció este sábado que solicitará la anulación de la votación de los peruanos en el extranjero, lo que le daría el triunfo a él, que ha sido el más votado en el territorio nacional.

Roberto Sánchez anuncia solicitud para anular votos en el exterior

En una rueda de prensa con corresponsales extranjeros, Sánchez anticipó este recurso después de que las autoridades electorales rechazaran un primer recurso para anular los votos de más de 1.700 mesas de la elección del pasado 7 de junio.

Con el escrutinio al 99,64 %, Fujimori tiene el 50,11 % de los votos válidos frente al 49,88 % de Sánchez, con una diferencia entre ambos de 41.633 votos, pero los porcentajes se invierten si se restan los votos del exterior, de modo que Sánchez logra el 50,11 % de los sufragios válidos con 39.614 más que Fujimori, que registra el 49,89 %.

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Candidato Sánchez denuncia irregularidades en votos peruanos fuera del país

El líder del partido Juntos por el Perú, que postuló en representación del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), argumentó su intención de anular la votación en el exterior, donde sufragaron unos 300.000 peruanos, por presuntas irregularidades en la cadena de custodia de las actas de sufragio, después de que las autoridades decidieran que los resultados ya no iban a ser transmitidos de manera digital, sino que las actas debían llegar a Lima para ser contadas.

"Ese voto de peruanos en el exterior, que vale idéntico a los peruanos en nuestro territorio, ha sido afectado por este cambio normativo", a solicitud presuntamente de la Cancillería, indicó Sánchez.

Ni Sánchez ni su partido criticaron antes de la votación la decisión de las autoridades de no enviar de manera digital los resultados de las actas en el exterior y esperar a que estas llegaran a Lima para ser escrutadas, un cambio sobre el que las principales misiones internacionales de observación electoral no han visto una irregularidad grave ni tampoco señal de fraude.

No obstante, Sánchez aseguró que hubo actas que viajaron en valijas diplomáticas sin la debida custodia, como las de Argentina, que fueron las últimas en llegar a Lima para su cómputo oficial, y que según el candidato lo hicieron como carga aérea consolidada, en "bultos expuestos, sin el procedimiento de la valija diplomática".

"Esos hechos para nosotros han afectado gravemente la intangibilidad y la seguridad jurídica (de las elecciones), sobre todo cuando luego del proceso electoral las actas de Oceanía llegaron al día siguiente y Argentina llegó en el último día de cierre de plazo de ley", anotó.

Sánchez agregó que, hasta ahora, las autoridades electorales no han sabido explicar las razones de ese cambio para que las actas no fueran digitalizadas desde su lugar de origen.

"Nosotros creemos que han afectado la cadena de custodia, la seguridad del voto y del acta" y que es "inédito que vengan más de 160 cónsules del mundo en el Perú a traer el acta física" de la votación en segunda vuelta.

Tras rechazo del JNE, Sánchez mantiene movilizaciones y cuestiona justicia electoral

Con respecto a la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de rechazar las apelaciones presentadas por su partido contra cerca de 2.000 actas de votación, Sánchez dijo que aún no han sido notificados de la resolución y criticó que la justicia electoral esté regulada por el cobro económico de tasas, que no alcanzaron a pagar para este recurso.

Reconoció que es la última instancia de la justicia electoral y que "no podemos no estar de acuerdo" con sus resoluciones.

Además, Sánchez confirmó que su partido y simpatizantes seguirán en una movilización permanente tras la marcha que se realizó el viernes en forma pacífica en el centro de Lima.