Pentágono prohíbe asistencia militar en universidades Ivy League: medida afecta a Columbia, Yale y Brown

WASHINGTON (AP) — El Pentágono prohibirá que miembros de las fuerzas armadas asistan a Columbia, Yale, Brown y otras universidades a partir del próximo año escolar, parte de una campaña para cortar lazos con instituciones a las que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, calificó como "fábricas de resentimiento antiestadounidense".

Pete Hegseth anuncia prohibición y acusa a universidades

Hegseth anunció la medida el viernes en un video publicado en redes sociales, tres semanas después de que afirmó que las fuerzas armadas estaban cortando lazos con la Universidad de Harvard. Sin aportar pruebas, Hegseth sostuvo que estas instituciones se han convertido en "caldos de cultivo de adoctrinamiento tóxico" que socavan los valores militares.

"Durante décadas, la Ivy League y otras instituciones similares se han atiborrado de un fondo fiduciario de dólares de los contribuyentes estadounidenses, sólo para convertirse en fábricas de resentimiento antiestadounidense y desprecio por lo militar", declaró. "Han reemplazado el estudio de la victoria y el realismo pragmático por la promoción de la ideología progresista y la debilidad".

Alcance y detalles de la prohibición

Hegseth señaló, sin entrar en detalles, que la prohibición se aplica a Columbia, Princeton, Brown, Yale, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y "muchas otras". Pidió la "cancelación por completo y de inmediato de toda asistencia del Departamento de Guerra", aunque no estaba claro con qué amplitud se aplicaría.

El Pentágono no respondió de momento a un mensaje en busca de más detalles.

Al viernes, Columbia, Brown, el MIT y Harvard seguían figurando como instituciones elegibles en una base de datos del Pentágono para su programa de Asistencia de Matrícula, el cual cubre el costo total de la matrícula para el personal en servicio activo. Harvard tuvo 39 participantes en 2023, según los datos más recientes, mientras que Columbia tuvo nueve y el MIT tuvo dos.

La medida anterior contra Harvard tiene como objetivo impedir que miembros de las fuerzas armadas asistan a educación militar profesional a nivel posgrado, becas y programas de certificación, según un comunicado difundido en su momento. Aún hay dudas sobre si se aplica a programas como el del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva de Harvard.

Harvard ha ofrecido una serie de programas de desarrollo profesional y un pequeño número de programas de grado adaptados al Pentágono. El año pasado, creó una nueva maestría en administración pública para miembros de las fuerzas armadas en servicio activo y veteranos. Hegseth obtuvo una maestría en Harvard, pero devolvió simbólicamente su título en un segmento de Fox News en 2022.

Las fuerzas armadas ofrecen a sus oficiales diversas oportunidades para obtener educación de posgrado, tanto en colegios de guerra administrados por el ejército como en instituciones civiles como Harvard.

Campus de la Ivy League han sido un blanco predilecto del presidente Donald Trump, quien los acusa de estar invadidos por ideología progresista ("woke"). Su gobierno ha recortado miles de millones de dólares en financiamiento para investigación y ha intentado imponer otras sanciones contra las universidades, a menudo como parte de investigaciones relacionadas con acusaciones de que las autoridades escolares toleraron el antisemitismo en el campus.

El anuncio de Hegseth es una reprimenda a las universidades que, en los últimos meses, parecían haber alcanzado una tregua con el gobierno federal. Columbia y Brown fueron algunas de las primeras universidades en firmar acuerdos con la Casa Blanca, accediendo a una serie de exigencias para que se les restablecieran fondos federales.

Harvard no cede a esas exigencias y alega en demandas que el gobierno está tomando represalias ilegales contra la universidad por rechazar sus posturas ideológicas. Trump dijo el año pasado que estaba a días de alcanzar un acuerdo con Harvard, pero las negociaciones parecen haber colapsado. El mandatario señaló hace unas semanas que Harvard debe pagar 1.000 millones de dólares al gobierno como parte de cualquier acuerdo, el doble de lo que había exigido anteriormente.