Perú inicia conteo tras cierre de votación presidencial y legislativa

LIMA (AP) — Los centros de votación cerraron el domingo en Perú y las autoridades electorales comenzaron el conteo de votos de la elección presidencial para la que se han postulado 35 candidatos.

Perú elige nuevo Congreso bicameral con atribuciones ampliadas

También se eligió a un Congreso bicameral de 130 diputados y 60 senadores en el que el Senado no podrá ser disuelto y tendrá la potestad de designar autoridades de control y destituir al mandatario.

Crisis política en Perú: impacto en elecciones y gobernabilidad

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Perú atraviesa una crisis política con choques entre el Legislativo y el Ejecutivo que han provocado el desfile de ocho presidentes y tres Congresos en una década.

Unos 27 millones de electores estaban llamados a sufragar en estos comicios en los que el voto es obligatorio.